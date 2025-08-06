Обшили розкладними сітками: росіяни "засвітили" вантажівку з С-60 для захисту від дронів

Збройні сили Російської Федерації показали gun truck (озброєну вантажівку, "гантрак"), яку використовують на полі бою в Україні. На думку аналітиків проєкту DeepState, росіяни виходять з того, що гармата С-60 є набагато ціннішим ресурсом, ніж особовий склад та вантажівка. Тобто після влучання озброєння просто переставлять на іншу платформу.

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Російські окупанти й далі намагаються захистити свою техніку від нальотів українських дронів. Цього разу вони вигадали додатковий захист для артилерійської системи — "гантрака" з С-60. Про це пише Defence Express.

Як зазначають аналітики, подібне рішення викликане потребою захисту від безпілотників, які домінують на сучасному полі бою. На техніку додаткові сітки й решітки встановлюють як українські захисники, так і російські окупанти.

На порталі зауважили, що сітки, які встановили росіяни на "гантрак", відкидаються під час використання, тобто "захищати" систему вони можуть лише під час руху. Крім того, незахищеною лишається кабіна вантажівки, а її ураження одразу виведе машину з ладу.

"Скоріше за все логіка росіян виходила з того, що гармата С-60 є набагато ціннішим ресурсом ніж особовий склад та вантажівка. Тобто при ураженні озброєння буде просто переставлене на іншу платформу", — дійшли висновку аналітики Defence Express.

"Гантрак" ЗСУ із зеніткою С-60 без сіток

На Defense Express зауважили, що такий підхід не варто застосовувати для українських аналогів. На думку аналітиків, як мінімум можна оснастити кабіну сітками чи решітками на дверях, що допоможе зберегти життя особового складу. Втім, проблемою залишається вразливість артилерійської частини під час роботи системи. Можна було б спробувати конструкцію, яка б постійно закривала С-60, при цьому могла б повертатися разом з артилерійською частиною, залишаючи менше уразливих зон, ідеться у статті.

"Звісно, це не захистить від деяких вторинних уламків та може сповільнити використання через додаткову масу. Але для розв'язання цих проблем потрібно залучати додаткові методи бронювання та механізації управління системою, що надто складно для типового "гантрака", — резюмують аналітики.

У квітні 2024 року росіяни "засвітили" танк Т-72, який охрестили "танком-черепахою". Він встиг прорватися на Красногорівку, але за кілька днів його було знищено ударом по ангару.

Пізніше на передовій з'явилася броньована техніка, "обшита" дерев'яними колодами з 4-х боків, що зверху має наварений дах. У мережі перейменували розхвалену ворожу "Косандру" на "Избушку на курьих ножках".

Згодом після колод, решіток і шин окупанти почали "зашивати" танки відбійниками. Такий танк помітили в районі Очеретиного на Запоріжжі.

Нагадаємо, що раніше артилеристи ЗСУ похизувалися новими гаубицями "Богдана-Б". Артилеристи показали, як відбувається розгортання гаубиці на вогневій позиції та її заряджання.

Також повідомлялося, що Україна пропонує іноземним виробникам озброєння тестувати його на справжньому полі боюНагадаємо, що