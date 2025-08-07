"Принесет много горя": в ВСУ объяснили, чем опасно воздушное перемирие, которое может предложить Россия

Воздушное перемирие, которое может предложить Россия, может серьезно навредить Украине. Если боевые действия при этом не прекратятся, россияне смогут использовать ситуацию на линии фронта и подтянуть резервы и оружие максимально близко.

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При этом одной из основных угроз может стать приближение складов противника на расстоянии 30-40 километров, поскольку возможности поражения целей ВС РФ дронами будут ограничены. Об этом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в комментарии для агентства РБК-Украина.

"Это перемирие нам принесет много горя, много проблем", — подчеркнул Тимочко.

По его словам, россияне смогут аккумулировать масштабные колонны бронетехники и большое количество личного состава максимально приближенно к линии фронта. Также ВС РФ максимально близко смогут подтянуть свои склады.

Военный отмечает, что речь идет о расстоянии 30-40 километров. Россияне смогут обустраивать склады под открытым небом, поскольку не будут бояться того, что их атакуют украинские дроны из-за установленного воздушного перемирия между сторонами.

Тимочко также напомнил, что россияне могут прибегать к хитростям, чтобы обходить воздушное перемирие.

"Ну уж не факт, что они не протянут, скажем, удары с воздуха и авиации. А значит, возможно, там, например, разберут какой-то, предложат, зная россиян, какую-то отдельную номенклатуру самолетов не применять, другие применять", — считает он.

Кроме того, воздушное перемирие россияне могут использовать для продолжения процесса накопления оружия.

РФ может предложить воздушное перемирие: что известно

5 августа в Bloomberg сообщили, что Кремль может предложить Украине воздушное перемирие. Речь идет о временной паузе в ракетных и дроновых ударах, что могло бы стать "жестом деэскалации", считают в издании. Такой жест россияне могут сделать в качестве символической уступки президенту США Дональду Трампу.

6 августа глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал новость о возможном воздушном перемирии. По его словам, такое предложение является фактически ловушкой, поскольку прекращать войну россияне не планируют.