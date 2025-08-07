"Принесе багато горя": у ЗСУ пояснили, чим небезпечне повітряне перемир'я, яке може запропонувати Росія

Повітряне перемир'я, яке може запропонувати Росія, може серйозно нашкодити Україні. Якщо бойові дії при цьому не припиняться, росіяни зможуть використати ситуацію на лінії фронту й підтягнути резерви та зброю максимально близько.

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При цьому однією із основних загроз може стати наближення складів противника на відстані 30-40 кілометрів, оскільки можливості ураження цілей ЗС РФ дронами будуть обмежені. Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко у коментарі для агентства РБК-Україна.

"Це перемир'я нам принесе багато горя, багато проблем", — наголосив Тимочко.

За його словами, росіяни матимуть змогу акумулювати масштабні колони бронетехніки та велику кількість особового складу максимально наближено до лінії фронту. Також ЗС РФ максимально близько зможуть підтягнути свої склади.

Військовий зазначає, що йдеться про відстань 30-40 кілометрів. Росіяни зможуть облаштовувати склади просто неба, оскільки не боятимуться того, що їх атакують українські дрони через встановлене повітряне перемир'я між сторонами.

Тимочко також нагадав, що росіяни можуть вдаватися до хитрощів, аби обходити повітряне перемир'я.

"Ну вже ж не факт, що вони не протягнуть, скажімо, удари з повітря й авіації. А отже, можливо, там, наприклад, розберуть якийсь, запропонують, знаючи росіян, якусь окрему номенклатуру літаків не застосовувати, інші застосовувати", — вважає він.

Окрім того, повітряне перемир'я росіяни можуть використати для продовження процесу накопичення зброї.

РФ може запропонувати повітряне перемир'я: що відомо

5 серпня у Bloomberg повідомили, що Кремль може запропонувати Україні повітряне перемир'я. Йдеться про тимчасову паузу в ракетних і дронових ударах, що могло б стати "жестом деескалації", вважають у виданні. Такий жест росіяни можуть зробити у ролі символічної поступки президенту США Дональду Трампу.

6 серпня голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував новину про можливе повітряне перемир'я. За його словами, така пропозиція є фактично пасткою, оскільки припиняти війну росіяни не планують.