"Есть определенные результаты, но враг пытается их превзойти": как работают "охотники" за вражескими БпЛА

Бойцы Сил обороны Украины охотятся на вражеские беспилотники с помощью FPV-дронов-перехватчиков. Для этого используют как БпЛА самолетного типа, так и мультикоптеры, рассказало оперативное командование "Юг" на странице Facebook. Беспилотники небольшие по размеру, подвижные и способны точно поражать цель.

Передавая видео в реальном времени, "охотники" обнаруживают, преследуют и уничтожают вражеские разведывательные и ударные БпЛА еще до того, как те успевают нанести вред. Все — благодаря умению и слаженной работе пилотов.

"Есть определенные результаты, но враг пытается их превзойти — увеличить скорость, увеличить маневренность. Мы также стремимся успеть и увеличить свои результаты", — рассказал командир экипажа "Скопа" Руслан.

Военный объяснил, что большую роль в перехвате вражеских дронов играет сплоченность коллектива и время совместной работы вместе, и надо учитывать очень много во взаимодействии со смежными подразделениями, в частности, подразделениями РЭБ,

"У нас есть сапер, штурман, пилот-наводчик, водитель — все одно целое. Стараемся делать одно дело. В своей работе мы используем беспилотники самолетного типа, а также мультикоптеры для выполнения различного вида задач. Если цель от нас на относительно близком расстоянии, то мы можем спокойно доставать их с помощью таких птичек", — рассказывают украинские защитники.

Украинские дроны-перехватчики: что известно

Одесское конструкторское бюро "Технари" разработало собственный многоразовый реактивный дрон-перехватчик для защиты от вражеских "Шахедов". Он получил название "Мангуст". По замыслу разработчиков, "Мангуст" будет подлетать к "Шахедам", стрелять дробовым зарядом в двигатель или винт вражеского БПЛА, после чего продолжать работу или возвращаться на дозаправку и перезарядку.

Также ранее на выставке LandEuro 2025 в Германии был представлен дрон-перехватчик AngryCat, разработанный украинской компанией Venator Technologies.

Кроме этого сообщалось, что украинский производитель дронов "Генерал Черешня" занимается разработкой беспилотника для перехвата российских "Шахедов".