"Є певні результати, але ворог намагається їх перевершити": як працюють "мисливці" за ворожими БпЛА

Передаючи відео в реальному часі, "мисливці" Збройних сил України виявляють, переслідують і знищують розвідувальні та ударні безпілотники Російської Федерації ще до того, як ті встигають завдати шкоди.

Бійці Сил оборони України полюють на ворожі безпілотники за допомогою FPV-дронів-перехоплювачів. Для цього використовують як БпЛА літакового типу, так і мультикоптери, розповіло оперативне командування "Південь" на сторінці Facebook. Безпілотники невеликі за розміром, рухливі й здатні точно вражати ціль.

Передаючи відео в реальному часі, "мисливці" виявляють, переслідують і знищують ворожі розвідувальні та ударні БпЛА ще до того, як ті встигають завдати шкоди. Усе — завдяки вмінню та злагодженій роботі пілотів.

"Є певні результати, але ворог намагається їх перевершити — збільшити швидкість, збільшити маневровість. Ми також прагнемо встигнути і збільшити свої результати", — розповів командир екіпажу "Скопа" Руслан.

Військовий пояснив, що велику роль у перехоплені ворожих дронів відіграє згуртованість колективу і час спільної роботи разом, і що треба враховувати дуже багато у взаємодії із суміжними підрозділами, зокрема, підрозділами РЕБ,

"У нас є сапер, штурман, пілот-навідник, водій — всі одне ціле. Намагаємося робити одну справу. У своїй роботі ми використовуємо безпілотники літакового типу, а також мультикоптери для виконання різного виду задач. Якщо ціль від нас на відносно близькій відстані, то ми можемо спокійно діставати їх за допомогою таких пташок", — розповідають українські захисники.

Українські дрони-перехоплювачі: що відомо

Одеське конструкторське бюро "Технарі" розробило власний багаторазовий реактивний дрон-перехоплювач для захисту від ворожих "Шахедів". Він отримав назву "Мангуст". За задумом розробників, "Мангуст" підлітатиме до "Шахедів", стрілятиме дробовим зарядом у двигун або гвинт ворожого БПЛА, після чого продовжуватиме роботу або повертатиметься на дозаправлення і перезаряджання.

Також раніше на виставці LandEuro 2025 у Німеччині було представлено дрон-перехоплювач AngryCat, розроблений українською компанією Venator Technologies.

Крім цього повідомлялося, що український виробник дронів "Генерал Черешня" займається розробкою безпілотника для перехоплення російських "Шахедів".