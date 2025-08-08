"Наземная война будет продолжаться": в Forbes объяснили, на что рассчитывает Путин на данном этапе войны

Несмотря на значительные потери личного состава ВС РФ, президент России Владимир Путин делает ставку на медленное продвижение своих войск вглубь украинской территории

Российский президент считает такое изнурительное продвижение "выигрышной стратегией", пишет Forbes.

"Мало кто из лидеров продолжал бы войну, которая стоила около миллиона жертв и в которой полная победа выглядит невозможной. Но хотя он может согласиться на прекращение обстрелов беспилотниками, которые наносят огромный ущерб российским нефтяным и газовым объектам, кровавая наземная война, вероятно, будет продолжаться", — говорится в материале.

Потерю тысячи солдат в день Путин может принять, поскольку если командиры врага будут бросать достаточно войск на определенную линию в течение долгого времени, в конце концов ВС РФ продвигаются.

По некоторым данным, для россиян количество уничтоженных в попытках захватить определенный населенный пункт оккупантов даже является предметом гордости.

Отмечается, что для российских штурмовых подразделений потери в размере 80% и более являются обычным явлением. Раненых оккупантов заставляют идти в наступление даже на костылях, добавляют авторы.

Журналисты уточнили, что большинство из тех, кого Россия бросает в мясорубку — это контрактники. Их вербуют и теряют с частотой около 30 000 в месяц, однако страна с населением 140 миллионов "может выдерживать такие потери в течение длительного времени".

"С точки зрения Путина, это медленное, изнурительное продвижение является выигрышной стратегией. Он завоевывает территорию и рассчитывает на то, что Украина столкнется с политическим кризисом в ближайшие месяцы. Если будущее перемирие заморозит существующую ситуацию на местах, каждый день боевых действий будет днем прогресса", — отметили авторы материала

Они также подчеркнули, что ситуацию могут изменить несколько вещей:

ускорение экономического коллапса России;

увеличение военной помощи Украине;

успешная украинская наступательная операция.

"Без этого следует ожидать продолжения кровопролития", — подчеркнули в Forbes.

Напомним, 7 августа Дональд Трамп назвал условие встречи с Путиным.

В этот же день издание The New York Times обнародовало материал, в котором говорится о том, что встреча с Трампом нужна Путину для достижения целей в войне, и это не оккупация украинских территорий.