"Наземна війна триватиме": в Forbes пояснили, на що розраховує Путін на даному етапі війни

Попри значні втрати особового складу ЗС РФ, президент Росії Володимир Путін робить ставку на повільне просування своїх військ вглиб української території

Російський президент вважає таке виснажливе просування "виграшною стратегією", пише Forbes.

"Мало хто з лідерів продовжував би війну, яка коштувала близько мільйона жертв і в якій повна перемога виглядає неможливою. Але хоча він може погодитися на припинення обстрілів безпілотниками, які завдають величезної шкоди російським нафтовим і газовим об'єктам, кривава наземна війна, ймовірно, триватиме", — йдеться у матеріалі.

Втрату тисячі солдатів на день Путін може прийняти, оскільки якщо командири ворога кидатимуть достатньо військ на певну лінію протягом довгого часу, зрештою ЗС РФ просуваються.

За деякими даними, для росіян кількість знищених у спробах захопити певний населений пункт окупантів навіть є предметом гордості.

Зазначається, що для російських штурмових підрозділів втрати в розмірі 80% і більше є звичайним явищем. Поранених окупантів змушують іти в наступ навіть на милицях, додають автори.

Журналісти уточнили, що більшість з тих, кого Росія кидає у мʼясорубку — це контрактники. Їх вербують і втрачають з частотою близько 30 000 на місяць, проте країна з населенням 140 мільйонів "може витримувати такі втрати протягом тривалого часу".

"З погляду Путіна, це повільне, виснажливе просування є виграшною стратегією. Він завойовує територію і розраховує на те, що Україна зіткнеться з політичною кризою в найближчі місяці. Якщо майбутнє перемир'я заморозить існуючу ситуацію на місцях, кожен день бойових дій буде днем прогресу", — зазначили автори матеріалу

Вони також підкреслили, що ситуацію можуть змінити кілька речей:

прискорення економічного колапсу Росії;

збільшення військової допомоги Україні;

успішна українська наступальна операція.

"Без цього слід очікувати продовження кровопролиття", — наголосили в Forbes.

