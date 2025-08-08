Вынуждена полагаться на небольшие завоевания: наступление РФ на Сумщине обнажило проблемы ВС РФ

Тактика россиян на Сумщине такая же, как и на других направлениях — сначала начинается бомбардировка украинских позиций управляемыми авиационными бомбами, беспилотниками и артиллерией, а затем в ход пускают малые штурмовые группы, и во время таких штурмов фактически отсутствует бронетехника.

Силы обороны Украины остановили летнее наступление РФ в Сумской области, отбив часть ранее захваченной россиянами территории. Это показало, что Москва не способна проводить решительные операции на поле боя. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, с середины июля Россия практически прекратила наступление на Сумском направлении, а за последние 2 недели ВСУ смогли отбить 6 квадратных километров территории и два села.

"Противник в этом районе истощен", — цитирует WSJ майора Олега Ширяева, командира 225-го отдельного штурмового полка, который воюет в этом регионе уже год.

Впрочем, украинские защитники говорят, что в этом районе россияне стянули 50 000 войска, и ситуация может измениться.

"Просто их больше, чем нас, и они будут продолжать наступление", — говорит командир украинской артиллерийской батареи 43-й бригады с позывным "Рысь".

WSJ отмечает, что на одного украинского солдата приходится 5 российских. По другим оценкам, этот показатель составляет один к четырем.

Украинские защитники говорят, что тактика россиян на Сумщине такая же, как и на других направлениях — сначала начинается бомбардировка украинских позиций КАБами, БпЛА и артиллерией, а затем в ход пускают малые штурмовые группы, и во время таких штурмов фактически отсутствует бронетехника.

Несмотря на это, Украине удалось остановить продвижение ВС РФ. ВСУ поражали российскую логистику из артиллерии и БпЛА, в частности, транспорт, который доставляет личный состав и боеприпасы. Бойцы ГУР смогли проникнуть в тыл врага и атаковать позиции ВС РФ.

С тех пор русские уменьшили интенсивность наступления и сейчас Россия вынуждена полагаться лишь на небольшие завоевания.

"Сумское наступление свидетельствует о неспособности России проводить крупные операции, отмечают аналитики. России с трудом удается организовать так называемые комбинированные операции, в которых пехота, артиллерия, бронетехника, логистика, авиация и даже военно-морские силы могут быть объединены для одного наступления", — пишет издание.

"Тактика заключается в том, чтобы постоянно отправлять войска, чтобы вымотать нас, а не нанести серьезный удар", — сказал командир полка Ширяев.

Наступление РФ в Сумской области: что известно

По состоянию на вторую половину июля ситуация в Сумской области, а также в Курской области частично стабилизирована благодаря эффективным решениям. Сидеть долго в обороне украинские ДШВ не собираются.

27 июля подразделения Сил обороны Украины взяли под контроль пограничное село Кондратовка в Сумской области. Операция проводилась силами частей, входящих в состав упомянутой группировки, при участии старшего руководства.

19 июля аналитики DeepState сообщали, что российская армия захватила Яблоновку в Сумской области, а также продвинулась в районе четырех населенных пунктов в Сумской, Харьковской, Донецкой областях.