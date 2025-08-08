Змушена покладатися на невеликі завоювання: наступ РФ на Сумщині оголив проблеми ЗС РФ

Тактика росіян на Сумщині така ж сама, як і на інших напрямках — спочатку починається бомбардування українських позицій керованими авіаційними бомбами, безпілотниками й артилерією, а потім у хід пускають малі штурмові групи, і під час таких штурмів фактично відсутня бронетехніка.

Сили оборони України зупинили літній наступ РФ в Сумській області, відбивши частину раніше захопленої росіянами території. Це показало, що Москва не здатна проводити рішучі операції на полі бою. Про це пише The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, із середини липня Росія практично припинила наступ на Сумському напрямку, а за останні 2 тижні ЗСУ змогли відбити 6 квадратних кілометрів території та два села.

"Противник у цьому районі виснажений", — цитує WSJ майора Олега Ширяєва, командира 225-го окремого штурмового полку, який воює в цьому регіоні вже рік.

Втім, українські захисники говорять, що в цьому районі росіяни стягли 50 000 війська, і ситуація може змінитися.

"Просто їх більше, ніж нас, і вони будуть продовжувати наступ", — говорить командир української артилерійської батареї 43-ї бригади з позивним "Рись".

WSJ зауважує, що на одного українського солдата припадає 5 російських. За іншими оцінками, цей показник становить один до чотирьох.

Українські захисники говорять, що тактика росіян на Сумщині така ж сама, як і на інших напрямках — спочатку починається бомбардування українських позицій КАБами, БпЛА й артилерією, а потім у хід пускають малі штурмові групи, і під час таких штурмів фактично відсутня бронетехніка.

Попри це, Україні вдалося зупинити просування ЗС РФ. ЗСУ уражали російську логістику з артилерії та БпЛА, зокрема, транспорт, який доправляє особовий склад і боєприпаси. Бійці ГУР змогли проникнути в тил ворога та атакувати позиції ЗС РФ.

З того часу росіяни зменшили інтенсивність наступу і зараз Росія змушена покладатися лише на невеликі завоювання.

"Сумський наступ свідчить про нездатність Росії проводити великі операції, зазначають аналітики. Росії насилу вдається організувати так звані комбіновані операції, в яких піхота, артилерія, бронетехніка, логістика, авіація і навіть військово-морські сили можуть бути об'єднані для одного наступу", — пише видання.

"Тактика полягає в тому, щоб постійно відправляти війська, щоб вимотати нас, а не завдати серйозного удару", — сказав командир полку Ширяєв.

Наступ РФ в Сумській області: що відомо

Станом на другу половину липня ситуація в Сумській області, а також у Курській області частково стабілізована завдяки ефективним рішенням. Сидіти довго в обороні українські ДШВ не збираються.

27 липня підрозділи Сил оборони України взяли під контроль прикордонне село Кіндратівка в Сумській області. Операція проводилася силами частин, які входять до складу згаданого угруповання, за участі старшого керівництва.

19 липня аналітики DeepState повідомляли, що російська армія захопила Яблунівку у Сумській області, а також просунулася у районі чотирьох населених пунктів у Сумській, Харківській, Донецькій областях.