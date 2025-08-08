В Великобритании уничтожили самолет F-15 ВВС США: как это произошло

Уничтоженный истребитель использовали как наземный учебный тренировочный самолет, что позволяло специалистам по техническому обслуживанию отрабатывать процедуры без риска и затрат, связанных с работой с рабочими самолетами.

В Великобритании на базе военно-воздушных сил Лейкенхит был уничтожен истребитель F-15B Eagle ВВС США. Самолет был выведен из эксплуатации, в частности, сделано так, чтобы самолет больше нельзя было использовать. Об этом сообщает издание Defence.blog.

Отмечается, что демилитаризацию самолета провела подрядная компания от имени 48-й группы технического обслуживания, используя тяжелое оборудование, благодаря которому самолет измельчили и разбили.

Уничтоженный истребитель использовали как наземный учебный тренировочный самолет, что позволяло специалистам по техническому обслуживанию отрабатывать процедуры без риска и затрат, связанных с работой с рабочими самолетами. После завершения учебной роли было принято решение разобрать его, а не отправлять на долгосрочное хранение.

Демилитаризация истребителя F-15B Eagle

Демилитаризация предусматривала уничтожение планера и ключевых компонентов, чтобы предотвратить возвращение самолета к полетам. Этот подход обходит традиционный путь отправки списанных военных самолетов на склады.

F-15B Eagle, двухмоторный истребитель, разработанный компанией McDonnell Douglas (ныне Boeing), служил основой ВВС США и союзников с 1970-х годов. Хотя эта модель постоянно заменялась более новыми вариантами и платформами, многие из них остаются на вооружении ВВС США и стран-партнеров.

