У Великій Британії знищили літак F-15 ВПС США: як це сталося

Знищений винищувач використовували як наземний навчальний тренувальний літак, що дозволяло фахівцям з технічного обслуговування відпрацьовувати процедури без ризику та витрат, пов'язаних з роботою з робочими літаками.

Related video

У Великій Британії на базі військово-повітряних сил Лейкенхіт було знищено винищувач F-15B Eagle ВПС США. Літак було виведено з експлуатації, зокрема, зроблено так, аби літак більше не можна було використовувати. Про це повідомляє видання Defence.blog.

Зазначається, що демілітаризацію літака провела підрядна компанія від імені 48-ї групи технічного обслуговування, використовуючи важке обладнання, завдяки якому літак подрібнили і розбили.

Знищений винищувач використовували як наземний навчальний тренувальний літак, що дозволяло фахівцям з технічного обслуговування відпрацьовувати процедури без ризику та витрат, пов'язаних з роботою з робочими літаками. Після завершення навчальної ролі було прийнято рішення розібрати його, а не відправляти на довгострокове зберігання.

Демілітаризація винищувача F-15B Eagle

Демілітаризація передбачала знищення планера та ключових компонентів, щоб запобігти поверненню літака до польотів. Цей підхід обходить традиційний шлях відправки списаних військових літаків на склади.

F-15B Eagle, двомоторний винищувач, розроблений компанією McDonnell Douglas (нині Boeing), служив основою ВПС США та союзників з 1970-х років. Хоча ця модель постійно замінювалася новішими варіантами та платформами, багато з них залишаються на озброєнні ВПС США та країн-партнерів.

Нагадаємо, що у РФ виготовили нові винищувачі Су-34 і передали їх ПКС РФ. Літаки пройшли повний цикл заводських випробувань і здійснили переліт на аеродром базування. В ОАК заявили, що цього року планують подальше збільшення обсягів випуску бойових машин.

До Польщі з Австралії прибув літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління E-7A Wedgetail. Він братиме участь у місіях НАТО.

Президент України Володимир Зеленський назвав кількість літаків F-16, яка позбавила б Росію переваги у небі. Росія кожного дня використовує три сотні літаків в операціях проти України. Він заявив, що для захисту Україні потрібен цілий флот — 128 літаків F-16. Лідер запевнив, що союзники знають про це.

Винищувачі ЗСУ F-16 на межі, вони беруть участь у найінтенсивніших боях за всю історію експлуатації. Винищувачі відіграють ключову роль у захисті українського неба і все частіше застосовуються в ударних операціях по російських позиціях.