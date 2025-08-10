Дачное на Днепропетровщине под контролем ВСУ: Генштаб опроверг фейковую информацию

Силы обороны Украины продолжают контролировать населенный пункт Дачное в Днепропетровской области.

Информация о том, что россияне вошли в село Дачное не соответствует действительности, отметили в Генштабе ВСУ.

"Наши защитники успешно разрушают намерения оккупантов продвинуться вперед, нанося значительные потери в живой силе и держа определенные рубежи", — говорится в сообщении, в котором военные просят проверять информацию и доверять только официальным источникам.

Как говорилось в сводке боевых действий, на Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники всего остановили 43 наступательных действия агрессора.

Ситуация на Покровском направлении

"Оккупация Дачного"

Отметим, аналитики ресурса DeepState в районе населенного пункта Дачное Днепропетровской области увеличили "красную зону", которая якобы должна свидетельствовать о присутствии войск ВС РФ.

Впрочем, там отмечают, что "покраснение" на самом деле является уточнением, которое описывает реальную обстановку: враг фиксируется на противоположном от села берегу реки Волчья.

В последнее время россияне пытаются залезать в посадки вокруг села, а Силы обороны, в свою очередь, прилагают усилия, чтобы зачищать вражеские позиции. Соответственно, объясняют на канале, основная часть населенного пункта Дачное находится в серой зоне, где ведутся активные боевые действия.

"Населенный пункт Дачное не находится под оккупацией противника", — резюмируют в DeepState, подчеркивая, что россияне в последнее время даже не могут нормально подойти к селу.

В свою очередь военный с позывным "Мучной" также отметил, что на его карте Дачное обозначено красным, но исключительно из-за постоянного огневого воздействия противника, поскольку ВС РФ может доставать артиллерию или другими средствами поражения.

Сейчас в село могут заходить мелкие группы, пытаясь провести разведку или корректировать огонь, однако они не закрепляются и быстро отходят под давлением ВСУ.

"По сути Дачное сейчас под нашим контролем, но находится в зоне постоянной опасности", — пояснил военный, добавив, что россияне не имеют там устойчивого присутствия.

Напомним, 8 августа ВС РФ, по данным аналитиков, российские оккупанты продвинулись в Серебрянском лесничестве Луганской области, Зеленом Гаю (Новопавловское направление) и возле села Дачное Днепропетровской области.

В начале июля российские оккупанты уже заявляли о захвате Дачного и Генштаб опровергал сообщения пропагандистов.