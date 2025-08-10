Поддержите нас UA
Военный Фокус Российско-украинская война

Дачное на Днепропетровщине под контролем ВСУ: Генштаб опроверг фейковую информацию

Бойцы ВСУ на полигоне
Военные ВСУ (иллюстративное фото)

Силы обороны Украины продолжают контролировать населенный пункт Дачное в Днепропетровской области.

Информация о том, что россияне вошли в село Дачное не соответствует действительности, отметили в Генштабе ВСУ.

"Наши защитники успешно разрушают намерения оккупантов продвинуться вперед, нанося значительные потери в живой силе и держа определенные рубежи", — говорится в сообщении, в котором военные просят проверять информацию и доверять только официальным источникам.

Как говорилось в сводке боевых действий, на Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники всего остановили 43 наступательных действия агрессора.

Ситуация на Покровском направлении
Ситуация на Покровском направлении

"Оккупация Дачного"

Отметим, аналитики ресурса DeepState в районе населенного пункта Дачное Днепропетровской области увеличили "красную зону", которая якобы должна свидетельствовать о присутствии войск ВС РФ.

Впрочем, там отмечают, что "покраснение" на самом деле является уточнением, которое описывает реальную обстановку: враг фиксируется на противоположном от села берегу реки Волчья.

В последнее время россияне пытаются залезать в посадки вокруг села, а Силы обороны, в свою очередь, прилагают усилия, чтобы зачищать вражеские позиции. Соответственно, объясняют на канале, основная часть населенного пункта Дачное находится в серой зоне, где ведутся активные боевые действия.

"Населенный пункт Дачное не находится под оккупацией противника", — резюмируют в DeepState, подчеркивая, что россияне в последнее время даже не могут нормально подойти к селу.

В свою очередь военный с позывным "Мучной" также отметил, что на его карте Дачное обозначено красным, но исключительно из-за постоянного огневого воздействия противника, поскольку ВС РФ может доставать артиллерию или другими средствами поражения.

Сейчас в село могут заходить мелкие группы, пытаясь провести разведку или корректировать огонь, однако они не закрепляются и быстро отходят под давлением ВСУ.

"По сути Дачное сейчас под нашим контролем, но находится в зоне постоянной опасности", — пояснил военный, добавив, что россияне не имеют там устойчивого присутствия.

Напомним, 8 августа ВС РФ, по данным аналитиков, российские оккупанты продвинулись в Серебрянском лесничестве Луганской области, Зеленом Гаю (Новопавловское направление) и возле села Дачное Днепропетровской области.

В начале июля российские оккупанты уже заявляли о захвате Дачного и Генштаб опровергал сообщения пропагандистов.