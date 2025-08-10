Дачне на Дніпропетровщині під контролем ЗСУ: Генштаб спростував фейкову інформацію

Сили оборони України продовжують контролювати населений пункт Дачне у Дніпропетровській області.

Інформація про те, що росіяни увійшли у село Дачне не відповідає дійсності, наголосили в Генштабі ЗСУ.

"Наші захисники успішно руйнують наміри окупантів просунутися вперед, завдаючи значних втрат в живій силі та тримаючи визначені рубежі", — йдеться у повідомленні, у якому військові просять перевіряти інформацію та довіряти лише офіційним джерелам.

Як йшлося у зведенні бойових дій, на Покровському напрямку минулої доби наші захисники загалом зупинили 43 наступальні дії агресора.

Ситуація на Покровському напрямку

"Окупація Дачного"

Зазначимо, аналітики ресурсу DeepState в районі населеного пункту Дачне Дніпропетровської області збільшили "червону зону", яка нібито має свідчити про присутність військ ЗС РФ.

Утім, там наголошують, що "почервоніння" насправді є уточненням, яке описує реальну обстановку: ворог фіксується на протилежному від села березі річки Вовча.

Останнім часом росіяни намагаються залазити в посадки навколо села, а Сили оборони, своєю чергою, докладають зусиль, щоб зачищати ворожі позиції. Відповідно, пояснюють на каналі, основна частина населеного пункту Дачне перебуває в сірій зоні, де ведуться активні бойові дії.

"Населений пункт Дачне не перебуває під окупацією противника", — резюмують у DeepState, наголошуючи, що росіяни останнім часом навіть не можуть нормально підійти до села.

Своєю чергою військовий з позивним "Мучной" також зазначив, що на його карті Дачне позначене червоним, але виключно через постійний вогневий вплив противника, оскільки ЗС РФ може діставати артилерію або іншими засобами ураження.

Наразі у село можуть заходити дрібні групи, намагаючись провести розвідку або коригувати вогонь, проте вони не закріплюються і швидко відходять під тиском ЗСУ.

"По суті Дачне зараз під нашим контролем, але перебуває в зоні постійної небезпеки", — пояснив військовий, додавши, що росіяни не мають там стійкої присутності.

Нагадаємо, 8 серпня ЗС РФ, за даними аналітиків, російські окупанти просунулися в Серебрянському лісництві Луганської області, Зеленому Гаю (Новопавлівський напрямок) і біля села Дачне Дніпропетровської області.

На початку липня російські окупанти вже заявляли про захоплення Дачного й Генштаб спростовував повідомлення пропагандистів.