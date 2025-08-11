США копируют украинский подход: Пентагон запускает "Amazon для дронов"

Американская армия готовит онлайн-площадку для закупки проверенных беспилотных систем, следуя подходу украинского Brave1 Market. Новинка должна сократить бюрократию и ускорить поставки технологий военным.

Как сообщает Defence Blog, осенью этого года армия США планирует запустить онлайн-платформу для закупки беспилотных летательных аппаратов. По замыслу, она будет работать по принципу Amazon, позволяя военным подразделениям быстро выбирать проверенные решения по стоимости и характеристикам, избегая длительных процедур Пентагона.

Представители Исполнительного управления программ по вопросам авиации объяснили, что централизованная "витрина" должна ускорить процесс отбора и внедрения уже протестированных систем. Это, по их мнению, позволит командирам и специалистам по закупкам получать необходимые технологии без месяцев или лет ожидания.

Инициатива стала частью стратегии Пентагона по адаптации к темпам современных войн, где беспилотники и средства РЭБ постоянно обновляются. Особое внимание американские военные обратили на опыт Украины, которая в 2024 году запустила собственный оборонный маркетплейс Brave1 Market.

Украинская платформа, по словам вице-премьер-министра по вопросам инноваций Михаила Федорова, является "Amazon для военных", что позволяет подразделениям напрямую покупать нужные дроны, программные решения и другие технологии. Brave1 Market уже предлагает более тысячи инновационных продуктов — от беспилотников и систем РЭБ до платформ на основе искусственного интеллекта и боеприпасов. Доступ к закрытому каталогу имеют только проверенные военные через систему "Дельта".

В США признают, что украинская модель помогает быстро внедрять передовые разработки и уменьшать бюрократию. По аналогии, новая американская платформа позволит формировать конкурентную среду среди поставщиков и повысит оперативность закупок.

Ожидается, что интерфейс будет включать технические характеристики, сравнение цен и сроки поставок в едином окне. Руководство армии США отмечает: цель — получить гибкий инструмент для обеспечения войск технологиями, способными менять ситуацию на поле боя.

