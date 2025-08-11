США копіюють український підхід: Пентагон запускає "Amazon для дронів"

Американська армія готує онлайн-майданчик для закупівлі перевірених безпілотних систем, наслідуючи підхід українського Brave1 Market. Новинка має скоротити бюрократію та прискорити постачання технологій військовим.

Як повідомляє Defence Blog, восени цього року армія США планує запустити онлайн-платформу для закупівлі безпілотних літальних апаратів. За задумом, вона працюватиме за принципом Amazon, дозволяючи військовим підрозділам швидко обирати перевірені рішення за вартістю та характеристиками, уникаючи тривалих процедур Пентагону.

Представники Виконавчого управління програм з питань авіації пояснили, що централізована "вітрина" має прискорити процес відбору та впровадження вже протестованих систем. Це, на їхню думку, дасть змогу командирам та фахівцям із закупівель отримувати необхідні технології без місяців чи років очікування.

Ініціатива стала частиною стратегії Пентагону з адаптації до темпів сучасних воєн, де безпілотники та засоби РЕБ постійно оновлюються. Особливу увагу американські військові звернули на досвід України, яка у 2024 році запустила власний оборонний маркетплейс Brave1 Market.

Українська платформа, за словами віце-прем’єр-міністра з питань інновацій Михайла Федорова, є "Amazon для військових", що дозволяє підрозділам напряму купувати потрібні дрони, програмні рішення та інші технології. Brave1 Market вже пропонує понад тисячу інноваційних продуктів — від безпілотників і систем РЕБ до платформ на основі штучного інтелекту та боєприпасів. Доступ до закритого каталогу мають лише перевірені військові через систему "Дельта".

У США визнають, що українська модель допомагає швидко впроваджувати передові розробки та зменшувати бюрократію. За аналогією, нова американська платформа дозволить формувати конкурентне середовище серед постачальників та підвищить оперативність закупівель.

Очікується, що інтерфейс включатиме технічні характеристики, порівняння цін та строки поставок у єдиному вікні. Керівництво армії США наголошує: мета — отримати гнучкий інструмент для забезпечення військ технологіями, здатними змінювати ситуацію на полі бою.

