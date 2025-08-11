Зеленский сообщил о новых наступлениях РФ: разведка не видит сигналов мира (видео)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что по данным разведки, лидер РФ Владимир Путин не планирует прекращения войны, а российские войска перемещаются для подготовки к наступательным операциям.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, последний доклад разведки свидетельствует об отсутствии у Кремля планов завершать войну. Наоборот, Россия перегруппировывает силы с целью начать новые наступления.

По словам Зеленского, сегодня он получил доклад от разведки о том, "на что рассчитывает Путин и к чему реально готовится".

"Он точно не готовится к прекращению огня и войны. Путин настроен только на то, чтобы подать встречу с Америкой как свою личную победу и дальше продолжать давление на Украину. Нет ни одного признака, что россияне получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации. Наоборот, они перемещают свои войска и силы таким образом, чтобы начать новые наступательные операции. Если кто-то готовится к миру, он этого не делает", — подчеркнул президент.

Глава государства подчеркнул, что российская сторона продолжает реализовывать военные приготовления, несмотря на публичные заявления о возможных переговорах.

Напомним, что в последние недели украинские и западные аналитики сообщают об увеличении активности российских войск на нескольких направлениях фронта. Эксперты связывают это с подготовкой к масштабным наступательным действиям во второй половине года.

Фокус уже сообщал, что накануне президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия продолжает осуществлять массированные атаки по украинским городам и селам, в частности в прифронтовых и приграничных регионах.

