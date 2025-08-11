Зеленський повідомив про нові наступи РФ: розвідка не бачить сигналів миру (відео)

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що за даними розвідки лідер РФ Володимир Путін не планує припинення війни, а російські війська переміщуються для підготовки до наступальних операцій.

Related video

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, остання доповідь розвідки свідчить про відсутність у Кремля планів завершувати війну. Навпаки, Росія перегруповує сили з метою розпочати нові наступи.

За словами Зеленського, сьогодні він отримав доповідь від розвідки про те, "на що розраховує Путін і до чого реально готується".

"Він точно не готується до припинення вогню та війни. Путін налаштований лише на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу і далі продовжувати тиск на Україну. Немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватися до післявоєнної ситуації. Навпаки, вони переміщують свої війська та сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції. Якщо хтось готується до миру, він цього не робить", – наголосив президент.

Глава держави підкреслив, що російська сторона продовжує реалізовувати військові приготування, попри публічні заяви про можливі переговори.

Нагадаємо, що останніми тижнями українські та західні аналітики повідомляють про збільшення активності російських військ на кількох напрямках фронту. Експерти пов’язують це з підготовкою до масштабних наступальних дій у другій половині року.

Фокус вже повідомляв, що напередодні президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія продовжує здійснювати масовані атаки по українських містах і селах, зокрема у прифронтових та прикордонних регіонах.

Нагадаємо, Фокус вже писав, як і коли Зеленський долучиться до перемовин Трампа з Путіним.