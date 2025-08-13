"Маневр, который никто не ожидал": воин "Фурия" объяснил, как РФ удалось сделать рывок на 10 км

Российские оккупанты продвинулись в районе Доброполья, и ситуация — критическая. Однако, как отметил украинский командир с позывным "Фурия", Силы обороны постоянно отражают атаки и имеют шансы захватить вражеских бойцов в плен.

"На самом деле ситуация является достаточно критической. Враг совершил маневр, который никто не ожидал. Он пробросил свои диверсионные группы, которые смогли продвинуться в глубокий тыл и перекрыть нашу логистику", — рассказал командир роты беспилотных авиационных комплексов 2-го батальона 68-й егерской бригады в комментарии "Громадське радіо" 13 августа.

Украина, по словам "Фурии", уже привлекла резервы, и вновь прибывшие бригады способны дать отпор ВС РФ на Покровском направлении.

"Наши силы постоянно отражают атаки, и в принципе там враг сделал небольшой выступ, который можно обрезать и взять военных РФ в плен", — отметил он.

Комментируя причины прорыва, военный сообщил, что Россия разработала эффективную тактику замаскированных диверсионных групп.

"Они прощупывают на всех стыках бригад нашей линии фронта места, где есть слабинки. И как только они находят какое-то слабое место — сразу забрасывают мясными штурмами", — пояснил он.

В то же время, как признал командир, на украинских позициях всегда не хватает пехотинцев. И несмотря на то, что проблема не скрывалась командованием, никакой помощи воины на местах не получили.

"И, соответственно, они просто забросали мясными штурмами и сделали прорыв", — подчеркнул "Фурия".

Он заверил, что за 12-13 августа ситуация в районе Доброполья несколько улучшилась. Украинские силы начали давать отпор и заставили оккупантов отходить назад.

"Враг очень быстро накапливает свои резервы в живой силе. Поэтому, мы пока стараемся отразить их штурмы", — добавил военнослужащий.

Напомним, Фокус собрал основные детали по продвижению ВС РФ на 10 километров в районе Доброполья в одном материале. На фоне новостей о вражеских успехах в корпусе "Азов" заявили, что их подразделения заняли определенную полосу на Покровском направлении.

13 августа в Генштабе ВСУ заявили, что вглубь украинских позиций прорвались отдельные группы диверсантов РФ, и врага удалось остановить. Для усиления устойчивости обороны главнокомандующий Александр Сырский выделил дополнительные силы и средства. Оккупантов, совершивших прорыв, уничтожают и захватывают в плен.