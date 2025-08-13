"Маневр, який ніхто не очікував": воїн "Фурія" пояснив, як РФ вдалось зробити ривок на 10 км

Російські окупанти просунулись в районі Добропілля, і ситуація — критична. Однак, як наголосив український командир з позивним "Фурія", Сили оборони постійно відбивають атаки й мають шанси захопити ворожих бійців у полон.

Related video

"Насправді ситуація є досить критичною. Ворог здійснив маневр, який ніхто не очікував. Він прокинув свої диверсійні групи, які змогли просунутися в глибокий тил і перекрити нашу логістику", — розповів командир роти безпілотних авіаційних комплексів 2-го батальйону 68-ї єгерської бригади у коментарі "Громадському радіо" 13 серпня.

Україна, зі слів "Фурії", вже залучила резерви, і новоприбулі бригади здатні дати відсіч ЗС РФ на Покровському напрямку.

"Наші сили постійно відбивають атаки, і в принципі там ворог зробив невеликий виступ, який можна обрізати і взяти військових РФ в полон", — зауважив він.

Коментуючи причини прориву, військовий повідомив, що Росія розробила ефективну тактику замаскованих диверсійних груп.

"Вони прощупують на всіх стиках бригад нашої лінії фронту місця, де є слабинки. І як тільки вони знаходять якесь слабке місце — одразу закидають м’ясними штурмами", — пояснив він.

Водночас, як визнав командир, на українських позиціях завжди бракує піхотинців. І попри те, що проблема не приховувалась командування, жодної допомоги воїни на місцях не отримали.

"І, відповідно, вони просто закидали м’ясними штурмами і зробили прорив", — підкреслив "Фурія".

Він запевнив, що за 12-13 серпня ситуація в районі Добропілля дещо покращилась. Українські сили почали давати відсіч і змусили окупантів відходити назад.

"Ворог дуже швидко накопичує свої резерви в живій силі. Тому, ми поки стараємося відбити їхні штурми", — додав військовослужбовець.

Нагадаємо, Фокус зібрав основні деталі щодо просування ЗС РФ на 10 кілометрів в районі Добропілля в одному матеріалі. На тлі новин про ворожі успіхи у корпусі "Азов" заявили, що їхні підрозділи зайняли певну смугу на Покровському напрямку.

13 серпня у Генштабі ЗСУ заявили, що вглиб українських позицій прорвалися окремі групи диверсантів РФ, і ворога вдалося спинити. Для посилення стійкості оборони головнокомандувач Олександр Сирський виділив додаткові сили й засоби. Окупантів, які здійснили прорив, знищують і захоплюють у полон.