Можно "зашпилить" прорыв: боец ВСУ объяснил, как удержать Родинское несмотря на продвижение ВС РФ

На Покровско-Добропольском направлении в Донецкой области, где на днях российские оккупанты смогли прорвать оборону ВСУ и продвинуться вглубь на 10 километров, сейчас горячо. Сюда поступило подкрепление, что несколько улучшило общую ситуацию, рассказал в Telegram "Мучной".

По информации бойца, сейчас на этом участке фронта главная точка напряжения — это Родинское выше Покровска. Здесь оккупанты атакуют с востока и севера и пробуют зацепиться за окрестности. В то же время украинские защитники держат здесь оборону, подтягивают подкрепления и укрепляют позиции.

"Пока прорыва нет, но давление со стороны р*саков сильное", — отметил "Мучной.

Военный добавил, что вблизи Никоноровки на Покровском направлении ситуация осложнилась — село перешло в красную зону, и противник там закрепляется.

"Можно считать, что село находится под их контролем. Также было зафиксировано продвижение севернее в район Гектовой Балки — здесь тоже враг частично присутствует, но еще не успел подтянуть достаточно сил, время еще есть их выбить. Новое Шахово пришлось им обойти, похоже штурма пока не проводили", — проинформировал "Мучной".

В заметке указано, что под Покровском ВСУ смогли взять в плен группу россиян, которые пытались проскочить через украинские боевые порядки.

"Есть все шансы сейчас выбить это г**но до последнего и отбросить их на старые рубежи. Главное сейчас — не дать врагу закрепиться в Родинском и окружающих населенных пунктах, держать ключевые подступы под контролем и удерживать оборону. С таким подходом и поддержкой подкрепления этот прорыв реально "зашпилить" и вытеснить врага", — резюмировал "Мучной".

Ситуация вокруг Доброполья в Донецкой области — детали

Украинский защитник "Бахмутский Демон" пишет, что "Азов" имеет успехи под Добропольем и тоже заявляет о захвате пленных россиян, которые делали "прорыв" под Добропольем.

"Много ДРГ растеклось полями и посадками, на пути к Дружковке, ДРГ уничтожили, но работы хватает, ситуация сложная, но мы работаем, знайте это. Есть пленные п**арки, которые вчера такие бравые молодцы рвались вперед в села и сделали тот прорыв возле Доброполья, о котором трубили отовсюду. Пацики из Азова творят чудеса. Детали позже", — написал он.

Боец 24 ОШБр Станислав Бунятов в своем телеграмм-канале отметил, что на Дружковском направлении есть проблемы из-за клина в обороне.

"Ситуация на Дружковском направлении неприятная, однако этот клин можно рассматривать и в другом ракурсе — если не дать врагу расширить фланги. В любом случае над направлением взяли контроль компетентные командиры. Будем верить, что им хватит ресурсов и удастся не только обрезать врагу логистику в таком "коридоре", но и уничтожить в нем как можно больше п**аров", — написал он.

Бои под Покровском

Ранее "Мучной" писал, что для окружения Сил обороны в Донецкой области ВС РФ должны идти на лобовой штурм Покровска и перекрыть основные пути снабжения и эвакуации. Далее противник может методично "выжимать" украинский гарнизон, обстреливая город и изматывая оборону, считает боец Сил обороны.

Боец с позывным "Фурия" рассказал, что под Добропольем враг совершил маневр, которого никто не ожидал. Он пробросил свои диверсионные группы, которые смогли продвинуться в глубокий тыл и перекрыть украинскую логистику.

В частности, стало известно, что корпус "Азова" перебросили на позиции под Покровском. В Генштабе заявили об использовании резерва для уничтожения вражеских ДРГ в Донецкой области.