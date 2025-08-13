Можна "зашпилити" прорив: боєць ЗСУ пояснив, як втримати Родинське попри просування ЗС РФ

Боєць Сил оборони з позивним "Мучной" пояснив, що головна точка напруги на Покровському відтинку фронту — це Родинське. Тут окупанти атакують зі сходу та півночі та пробують зачепитися за околиці. Водночас українські захисники тримають тут оборону, підтягують підкріплення і зміцнюють позиції.

На Покровсько‑Добропільському напрямку на Донеччині, де днями російські окупанти змогли прорвати оборону ЗСУ і просунутися вглиб на 10 кілометрів, зараз гаряче. Сюди надійшло підкріплення, що дещо покращило загальну ситуацію, розповів у Telegram "Мучной".

За інформацією бійця, зараз на цій ділянці фронту головна точка напруги — це Родинське вище Покровська. Тут окупанти атакують зі сходу та півночі та пробують зачепитися за околиці. Водночас українські захисники тримають тут оборону, підтягують підкріплення і зміцнюють позиції.

"Поки прориву немає, але тиск з боку р*саків сильний", — зауважив "Мучной.

Військовий додав, що поблизу Никонорівки на Покровському напрямку ситуація ускладнилася — село перейшло у червону зону, і противник там закріплюється.

"Можна вважати, що село перебуває під їхнім контролем. Також було зафіксовано просування північніше в район Гектової Балки – тут теж ворог частково присутній, але ще не встиг підтягнути достатньо сил, час ще є їх вибити. Нове Шахове довелося їм обійти, схоже штурму поки не проводили", — проінформував "Мучной".

У дописі вказано, що під Покровськом ЗСУ змогли взяти у полон групу росіян, які намагалися проскочити через українські бойові порядки.

"Є всі шанси зараз вибити це г**но до останнього і відкинути їх на старі рубежі. Головне зараз — не дати ворогу закріпитися у Родинському та навколишніх населених пунктах, тримати ключові підступи під контролем і утримувати оборону. З таким підходом і підтримкою підкріплення цей прорив реально "зашпилити" й витіснити ворога", — резюмував "Мучной".

Ситуація довкола Добропілля на Донеччині — деталі

Український захисник "Бахмутський Демон" пише, що "Азов" має успіхи під Добропіллям і теж заявляє про захоплення полонених росіян, які робили "прорив" під Добропіллям.

"Багато ДРГ розтеклося полями і посадками, на шляху до Дружківки, ДРГ знищили, але роботи вистачає, ситуація складна, але ми працюємо, знайте це. Маємо полонених п**арків, які вчора такі браві молодці рвалися вперед у села і зробили отой прорив біля Добропілля, про який трубили звідусіль. Пацики з Азова творять дива. Деталі пізніше", — написав він.

Боєць 24 ОШБр Станіслав Бунятов у своєму телеграм-каналі зауважив, що на Дружківському напрямку є проблеми через клин в обороні.

"Ситуація на Дружківському напрямку неприємна, проте цей клин можна розглядати і в іншому ракурсі — якщо не дати ворогу розширити фланги. У будь-якому разі над напрямком взяли контроль компетентні командири. Будемо вірити, що їм вистачить ресурсів та вдасться не тільки обрізати ворогу логістику в такому "коридорі", а й знищити в ньому якомога більше п**арів", — написав він.

Бої під Покровськом

Раніше "Мучной" писав, що для оточення Сил оборони на Донеччині ЗС РФ повинні іти на лобовий штурм Покровська та перекрити основні шляхи постачання та евакуації. Далі противник може методично "вичавлювати" український гарнізон, обстрілюючи місто та вимотуючи оборону, вважає боєць Сил оборони.

Боєць з позивним "Фурія" розповів, що під Добропіллям ворог здійснив маневр, на який ніхто не очікував. Він прокинув свої диверсійні групи, які змогли просунутися в глибокий тил і перекрити українську логістику.

Зокрема, стало відомо, що корпус "Азова" перекинули на позиції під Покровськом. У Генштабі заявили про використання резерву для знищення ворожих ДРГ на Донеччині.