Впервые в истории: на Запорожье украинские дроны уничтожили новейшую систему ПВО "Барнаул-Т" (видео)

Батальон беспилотных систем 128-й горно-штурмовой бригады нанес удар по российскому комплексу управления ПВО. Стоимость утраченной техники оккупантов оценивается в несколько миллионов долларов.

Об успешном уничтожении российской системы управления противовоздушной обороной "Барнаул-Т" на Запорожском направлении сообщил активист и волонтер Сергей Стерненко. По его словам, атаку осуществили воины батальона беспилотных систем Sons of Khors, входящего в состав 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Стерненко подчеркнул, что это первый зафиксированный случай поражения этого типа техники. Он подчеркнул, что комплекс "Барнаул-Т" способен взаимодействовать практически со всеми зенитными средствами, которые находятся на вооружении российской армии.

"Это первое поражение этой новейшей РЛС, которая может взаимодействовать почти со всеми вражескими средствами ПВО", — написал Сергей Стерненко.

По его оценке, стоимость одного такого комплекса составляет от 3 до 6 миллионов долларов.

Справка: "Барнаул-Т" — это российская система автоматизированного управления противовоздушной обороной на уровне батальона или бригады. Она не является самостоятельным радаром, а выполняет функции координационного центра для зенитных подразделений. Комплекс собирает данные от различных источников, анализирует их и распределяет цели между подразделениями, имеющими ПЗРК или ракеты малой дальности.

Фактически "Барнаул-Т" позволяет российским войскам быстрее обнаруживать самолеты, вертолеты и беспилотники, а также оперативно передавать данные о них тем подразделениям, которые способны осуществить перехват.

