Вперше в історії: на Запоріжжі українські дрони знищили новітню систему ППО "Барнаул-Т" (відео)

Батальйон безпілотних систем 128-ї гірсько-штурмової бригади завдав удару по російському комплексу управління ППО. Вартість втраченої техніки окупантів оцінюють у кілька мільйонів доларів.

Про успішне знищення російської системи управління протиповітряною обороною "Барнаул-Т" на Запорізькому напрямку повідомив активіст і волонтер Сергій Стерненко. За його словами, атаку здійснили воїни батальйону безпілотних систем Sons of Khors, що входить до складу 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Стерненко наголосив, що це перший зафіксований випадок ураження цього типу техніки. Він підкреслив, що комплекс "Барнаул-Т" здатний взаємодіяти практично з усіма зенітними засобами, які перебувають на озброєнні російської армії.

"Це перше ураження цієї новітньої РЛС, яка може взаємодіяти майже з усіма ворожими засобами ППО", – написав Сергій Стерненко.

За його оцінкою, вартість одного такого комплексу становить від 3 до 6 мільйонів доларів.

Довідка: "Барнаул-Т" – це російська система автоматизованого управління протиповітряною обороною на рівні батальйону чи бригади. Вона не є самостійним радаром, а виконує функції координаційного центру для зенітних підрозділів. Комплекс збирає дані від різних джерел, аналізує їх і розподіляє цілі між підрозділами, що мають ПЗРК або ракети малої дальності.

Фактично "Барнаул-Т" дозволяє російським військам швидше виявляти літаки, вертольоти та безпілотники, а також оперативно передавати дані про них тим підрозділам, які здатні здійснити перехоплення.

