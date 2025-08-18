ВМС США завысили стоимость катеров, которые передали Украине: за разницу приобрели себе новые

После передачи Украине 24 штурмовых катеров было приобретено 33 новых катера на сумму 3,8 млн долларов. Это на 9 больше, чем предполагалось.

Related video

Военно-морской флот США завысил стоимость бывших в употреблении катеров, которые передали Украине. Разница в сумме позволила закупить больше новых катеров для собственных нужд. Об этом говорится в аудите расходов на военную помощь, который обнародовали на сайте Пентагона.

Аудиторы обнаружили отсутствие документации по расходам на сумму 193,4 млн долларов и возможное неправомерное использование средств, предназначенных для пополнения запасов.

В частности, было установлено, что после того, как Украине передали 29 штурмовых катеров на сумму 3,8 млн долларов, на эти средства было приобретено на 9 катеров больше, чем предполагалось. Дополнительные закупки обошлись в 1 млн долларов.

Как пишет "Милитарный", аудиторы не уточнили, стоимость каких именно катеров была завышена. В то же время аналитики предполагают, что под термином assault crafts (штурмовые катера) подразумеваются небольшие суда типа SURC (Small Unit Riverine Craft), Dauntless Sea Ark и другие малые катера морского и речного классов.

Также не сообщается, какие именно модели катеров были закуплены на замену переданным Украине.

Отчет о проведенном аудите расходов ВМС США

В общем аудиторы проверили 80 траншей военной помощи на сумму 22,1 млрд долларов. К 32 траншам на сумму 5,7 млрд долларов возникли вопросы, поскольку комиссия не нашла подтверждающих документов и смет.

Более 1 миллиарда долларов отнесли к так называемым "сомнительным" расходам. Также такими, которые были использованы неэффективно, названо 920 млн долларов.

Напомним, что одно из лучших подразделений БпЛА Центр беспилотных систем "Рубикон" ВС РФ получил в пользование беспилотные ударные катера. Из-за этого у Украины могут возникнуть серьезные проблемы.

24 июня сообщалось, что моряки ВМС ВСУ уничтожили катер Черноморского флота РФ, перевозивший российский десант у берегов Херсонской области.