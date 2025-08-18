ВМС США завищили вартість катерів, які передали Україну: за різницю придбали собі нові

Після передавання Україні 24 штурмових катерів було придбано 33 нові катери на суму 3,8 млн доларів. Це на 9 більше, ніж передбачалося.

Військово-морський флот США завищив вартість вживаних катерів, які передали Україні. Різниця в сумі дозволила закупити більше нових катерів для власних потреб. Про це йдеться в аудиті витрат на військову допомогу, який оприлюднили на сайті Пентагону.

Аудитори виявили відсутність документації щодо витрат на суму 193,4 млн доларів та можливе неправомірне використання коштів, призначених для поповнення запасів.

Зокрема, було встановлено, що після того, як Україні передали 29 штурмових катерів на суму 3,8 млн доларів, на ці кошти було придбано на 9 катерів більше, ніж передбачалося. Додаткові закупівлі обійшлися у 1 млн доларів.

Як пише "Мілітарний", аудитори не уточнили, вартість яких саме катерів була завищена. Водночас аналітики припускають, що під терміном assault crafts (штурмові катери) маються на увазі невеликі судна типу SURC (Small Unit Riverine Craft), Dauntless Sea Ark та інші малі катери морського й річкового класів.

Також не повідомляється, які саме моделі катерів були закуплені на заміну переданим Україні.

Звіт щодо проведеного аудиту витрат ВМС США

Загалом аудитори перевірили 80 траншів військової допомоги на суму 22,1 млрд доларів. До 32 траншів на суму 5,7 млрд доларів виникли питання, оскільки комісія не знайшла підтверджувальних документів та кошторисів.

Понад 1 мільярдів доларів віднесли до так званих "сумнівних" витрат. Також такими, які були використані неефективно, названо 920 млн доларів.

