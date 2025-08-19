Достают на 4-5 км: как снайперы ВСУ попадают в цели на рекордных расстояниях, — "Призраки" (видео)

Подразделение "Призраки Бахмута" Вооруженных сил Украины регулярно осуществляет меткие выстрелы на большие расстояния. Снайперы также проходят обучение, на которых отрабатывают навыки стрельбы на дальнюю дистанцию.

В снайперской группе "Призраки Бахмута" подтвердили рекордный выстрел одного из бойцов на расстоянии 4000 метров и ликвидацию двух россиян. О работе подчиненного рассказал командир взвода снайперов "Призраки Бахмута" Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого Александр "Призрак" в комментарии "Укринформу".

Снайпер ВСУ — командир "Призраков" о выстреле на 4 км

Командир объяснил, что удачное попадание — это результат командной работы. По его словам, работает, собственно, снайпер, а вместе с ним — корректировщик, "плюс" специалист, который рассчитывает траекторию, "плюс" оператор дронов для фиксирования результата.

"Это не единичный случай — постоянно есть поражения на дистанции до 5 километров. Это работа не одного человека, а группы. В состав группы входят люди, которые непосредственно делают выстрелы, которые занимаются корректировкой, которые работают с искусственным интеллектом, которые делают все вычисления, и люди, которые летают и это все снимают и корректируют", — пояснил Александр "Призрак".

Отмечается, что подразделение регулярно осуществляет точные выстрелы на такие большие расстояния, но не каждый раз есть возможность это заснять. Снайперы также проходят обучение, на которых отрабатывают навыки стрельбы на дальнюю дистанцию.

"Мы не работаем над этими темами по улучшению дальности выстрела. Мы выполняем свою работу. Вся война у нас строится на ситуациях и совпадениях. Есть выстрел, точный, на дистанцию 4 километра. В это время было это снято. Это именно наша группировка "призраков", которых сейчас немножечко больше, чем раньше, значительно больше, установила этот рекорд", — сказал он.

Он также добавил, что снайперская винтовка Snipex Alligator, из которой был произведен выстрел, имеет достаточно возможностей для установления рекордов по дальности, но без технических доработок оружия такие рекорды невозможны.

Снайперы ВСУ — детали

