Дістають на 4-5 км: як снайпери ЗСУ влучають у цілі на рекордних відстанях, — "Привиди" (відео)

Підрозділ "Привиди Бахмуту" Збройних сил України регулярно здійснює влучні постріли на великі відстані. Снайпери також проходять навчання, на яких опрацьовують навички стрільби на далеку дистанцію.

У снайперській групі "Привиди Бахмута" підтвердили рекордний постріл одного із бійців на відстані 4000 метрів і ліквідацію двох росіян. Про роботу підлеглого розповів командир взводу снайперів "Привиди Бахмута" Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького Олександр "Привид" у коментарі "Укрінформу".

Снайпер ЗСУ - командир "Привидів" про постріл на 4 км

Командир пояснив, що вдале влучання — це результат командної роботи. З його слів, працює, власне, снайпер, а разом з ним — корегувальник, "плюс" спеціаліст, який розраховує траєкторію, "плюс" оператор дронів для фіксування результату.

"Це не поодинокий випадок – постійно є ураження на дистанції до 5 кілометрів. Це робота не однієї людини, а групи. До складу групи входять люди, які безпосередньо роблять постріли, які займаються коригуванням, які працюють зі штучним інтелектом, які роблять всі вираховування, і люди, які літають і це все фільмують і коригують", – пояснив Олександр "Привид".

Зауважується, що підрозділ регулярно здійснює влучні постріли на такі великі відстані, але не кожного разу є можливість це зафільмувати. Снайпери також проходять навчання, на яких опрацьовують навички стрільби на далеку дистанцію.

"Ми не працюємо над цими темами щодо покращення дальності пострілу. Ми виконуємо свою роботу. Вся війна в нас будується на ситуаціях і співпадіннях. Є постріл, точний, на дистанцію 4 кілометри. В цей час було це зафільмовано. Це саме наше угрупування "привидів", яких зараз трошечки більше, ніж раніше, значно більше, встановило цей рекорд", – сказав він.

Він також додав, що снайперська гвинтівка Snipex Alligator, з якої був зроблений постріл, має достатньо спроможностей для встановлення рекордів по дальності, але без технічних доопрацювань зброї такі рекорди неможливі.

Снайпери ЗСУ — деталі

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що снайпер з підрозділу "Привид" оновив світовий рекорд, ліквідувавши двох російських військових із дистанції 4000 метрів.

Снайпер Головного управління розвідки Міноборони України на одному з напрямків фронту ліквідував одразу трьох окупантів.

Український снайпер із позивним "Лектор" уразив окупанта кулею калібру 338LM на відстані 2069 метрів. Постріл був зроблений у рухому мішень, що перебувала серед дерев. Влучного результату вдалося досягти з першої спроби.