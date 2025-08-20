Российские МиГ-29, Су-27 или Су-34: какие самолеты способен победить истребитель F-16 Украины, — Чмут

В Европе начали заменять старые истребители F-16 на более новые, которым расширили возможности авиатехники в рамках программы MLU (Mid-Life Update). Благодаря проведенным модификациям самолеты вывели на уровень F-16 Block 50/52, но это не означает, что они готовы воевать с российскими Су-34.

Уже вскоре Украина получит около сотни истребителей F-16A/B Block 10/15 от европейских партнеров: Бельгии, Дании, Норвегии и Нидерландов. Об этом сообщил военный аналитик, волонтер, глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

По его словам, в этих странах еще в начале 1970-х годов начали заменять устаревшие истребители F-104 "Старфайтер" на новые. После тщательного изучения вариантов: Saab Viggen, Dassault Mirage F1/M53, Northrop F-17 и General Dynamics F-16, — все четыре страны в 1975 году остановили свой выбор на перспективном F-16. В частности, Бельгия заказала 60 таких самолетов, Дания — 77, Норвегия — 74, Нидерланды — 217. Чмут отметил, что вот такими действиями "Европа готовилась к войне" и объяснил, что Украине из этого арсенала сумели выделить около 100 истребителей.

Несмотря на то, что все страны покупали самолеты примерно в один период и одного поколения — Block 10/15, каждая страна выбирала конфигурацию под свои условия, потребности и особенности. Впоследствии страны расширили возможности авиатехники в рамках программы MLU — Mid-Life Update, что вывело самолеты на уровень F-16 Block 50/52 и выросли его боевые и эксплуатационные характеристики: бортовой комплекс самозащиты, расширенная номенклатура вооружения "воздух-воздух" и "воздух-земля", интеграция с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и тому подобное.

Из-за этого даже устаревшие F-16 превратились в значительно более мощную технику, чем истребители МиГ-29 и Су-27.

"Достаточно ли этого для противостояния с российскими новейшими Су-35? Очевидно, нет. Более мощные радары и дальнобойные ракеты берут свое. Но выводит ли это на качественно новый уровень нашу истребительную авиацию — однозначно да! А там, когда-то, дойдем и до современной авиатехники, пилотируемой или нет, покажет время", — резюмировал Тарас Чмут.

Самолеты F-16 — что известно

Ранее сообщалось, как применялись истребители F-16 с момента их получения Украиной. Один из них впервые в мире за один боевой вылет сбил сразу шесть российских крылатых ракет.

Украинские военные научились успешно защищать истребители F-16 от российских ракет. Мобильные комплексы на базе грузовиков стали критическими для выживания самолетов.

Также сообщалось, что Воздушные силы ВСУ недавно получили мобильную экосистему "Проект 61", чтобы обслуживать истребители F-16. Технология учитывает реальные потребности летчиков.