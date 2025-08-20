Російські МіГ-29, Су-27 чи Су-34: які літаки здатен перемогти винищувач F-16 України, — Чмут

В Європі почали замінювати старі винищувачі F-16 на новіші, яким розширили можливості авіатехніки в межах програми MLU (Mid-Life Update). Завдяки проведеним модифікаціям літаки вивели на рівень F-16 Block 50/52, але це не означає, що вони готові воювати з російськими Су-34.

Вже незабаром Україна отримає близько сотні винищувачів F-16A/B Block 10/15 від європейських партнерів: Бельгії, Данії, Норвегії та Нідерландів. Про це повідомив військовий аналітик, волонтер, Голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

За його словами, в цих країнах ще на початку 1970-х років почали замінювати застарілі винищувачі F-104 "Старфайтер" на нові. Після ретельного вивчення варіантів: Saab Viggen, Dassault Mirage F1/M53, Northrop F-17 та General Dynamics F-16, — усі чотири країни у 1975 році зупинили свій вибір на перспективному F-16. Зокрема, Бельгія замовила 60 таких літаків, Данія — 77, Норвегія — 74 Нідерланди — 217. Чмут зауважив, що ось такими діями "Європа готувалася до війни" та пояснив, що Україні з цього арсеналу зуміли виділити близько 100 винищувачів.

Попри те, що всі країни купували літаки приблизно в один період та одного покоління — Block 10/15, кожна країна обирала конфігурацію під свої умови, потреби та особливості. Згодом країни розширили можливості авіатехніки в межах програми MLU — Mid-Life Update, що вивело літаки на рівень F-16 Block 50/52 і зросли його бойові та експлуатаційні характеристики: бортовий комплекс самозахисту, розширена номенклатура озброєння "повітря-повітря" та "повітря-земля", інтеграція з літаками дальнього радіолокаційного виявлення тощо.

Через це навіть застарілі F-16 перетворилися на значно потужнішу техніку, ніж винищувачі МіГ-29 та Су-27.

"Чи достатньо цього для протистояння з російськими новітніми Су-35? Очевидно, ні. Потужніші радари та далекобійніші ракети беруть своє. Але чи виводить це на якісно новий рівень нашу винищувальну авіацію — однозначно так! А там, колись, дійдемо і сучасної авіатехніки, пілотованої чи ні, покаже час", — резюмував Тарас Чмут.

Літаки F-16 — що відомо

Раніше повідомлялося, як застосовувалися винищувачі F-16 з моменту їхнього отримання Україною. Один із них вперше у світі за один бойовий виліт збив одразу шість російських крилатих ракет.

Українські військові навчилися успішно захищати винищувачі F-16 від російських ракет. Мобільні комплекси на базі вантажівок стали критичними для виживання літаків.

Також повідомлялося, що Повітряні сили ЗСУ нещодавно отримали мобільну екосистему "Проєкт 61", щоб обслуговувати винищувачі F-16. Технологія враховує реальні потреби льотчиків.