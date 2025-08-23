Обломки упали возле многоэтажки: киевская полиция показала сбитый вражеский дрон (фото)

Во время активной работы ПВО в Киеве раздавалась серия взрывов. Обломки вражеского беспилотного летательного аппарата упали рядом с многоэтажным жилым домом.

Российский дрон, который был сбит противовоздушной обороной над столицей утром в субботу, 23 августа, разрушений в результате своего падения не нанес, информирует Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.

Также пострадавших от БПЛА, который был выпущен ВС РФ, нет.

Сейчас место падения дрона временно ограждено для проведения следственных действий.

На фото, которые опубликованы правоохранителями, заметно, что БПЛА упал буквально в метре от дома.

Саперы возле обломков дрона

Специалисты взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа территориального подразделения документируют событие и изымают остатки летательного аппарата.

Взрывотехники фиксируют последствия Фото: Нацполиция

Напомним, что киевская ПВО отработала по вражескому дрону, в результате чего в столице было слышно несколько взрывов. Городские власти информировали, что дрон упал в Соломенском районе без детонации.

