Уламки впали біля багатоповерхівки: київська поліція показала збитий ворожий дрон (фото)

Під час активної роботи ППО у Києві лунала серія вибухів. Уламки ворожого безпілотного літального апарату впали поряд із багатоповерховим житловим будинком.

Російський дрон, який був збитий протиповітряною обороною над столицею вранці у суботу, 23 серпня, руйнувань внаслідок свого падіння не наніс, інформує Головне управління Національної поліції у місті Києві.

Також постраждалих від БПЛА, який був випущений ЗС РФ, не має.

Наразі місце падіння дрона тимчасово огороджено для проведення слідчих дій.

На фото, які опубліковані правоохоронцями, помітно, що БПЛА впав буквально у метрі від будинку.

Сапери біля уламків дрона

Спеціалісти вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група територіального підрозділу документують подію та вилучають рештки літального апарату.

Вибухотехніки фіксують наслідки Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що київська ППО відпрацювала по ворожому дрону, внаслідок чого у столиці було чутно декілька вибухів. Міська влада інформувала, що дрон впав у Солом'янському районі без детонації.

Також Фокус писав, що на початку серпня голова Солом'янської районної адміністрації Сергій Мовенко перевіряв стан укриття в багатоповерхівці та побачив безхатьків, які спали на матрацах. Посадовець намагався їх вигнати з приміщення, але вони не хотіли так просто залишати приміщення.

6 липня на Троєщині в Києві стався вибух в районі ТЕЦ. Міський голова Києва Віталій Кличко згодом уточнив, що вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами неподалік станції, а до ТЕЦ-6 інцидент не має стосунку.