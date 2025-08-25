Россия атаковала Украину "Шахедами" в День Независимости: что известно о последствиях

В ночь на 25 августа российские оккупанты запустили 104 ударные БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы из пяти регионов. Сбить удалось 76 штук. Отдельно командование сообщает о попадании в 15 локациях.

Атака по территории Украины началась с 19.00 24 августа. Противник запустил 104 Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, сообщают в Воздушных Силах ВС Украины, Фокус собрал все, что известно о последствиях атаки.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 28 БпЛА на 15 локациях, падение сбитых (обломки) на 4 локациях", — сообщили украинские военные.

Сумская область

Утром российские войска атаковали Сумы дронами. Председатель Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил, что одно из попаданий — по жилому дому.

Россияне атаковали Сумы дронами Фото: Сумской городской совет Россияне атаковали Сумы дронами Фото: Сумской городской совет

"Выбиты окна. За помощью обратилось два человека — они получили осколочные ранения. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, затем их госпитализировали для дальнейшего обследования", — сообщил Кривошеенко и добавил, что другой удар пришелся по автозаправочной станции: никто не пострадал, пожар был ликвидирован.

Сумскую область россияне атаковали дронами с вечера 24 августа.

"Сумская громада подверглась массированной атаке ударными беспилотниками. Враг нанес, предварительно, 10 ударов по территории общины. К счастью, жертв нет", — сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров.

Все попадания зафиксированы — в Ковпаковском районе Сум, вне жилого сектора.

В результате атаки РФ обесточены населенные пункты Сумского района — без света осталась часть Белопольской и Ворожбянской громад. Ремонтные бригады начнут восстанавливать электроснабжение, когда это позволит ситуация с безопасностью.

Сумскую область атакуют с вечера 24 августа Фото: Сумская областная военная администрация

"Враг снова бил по гражданской инфраструктуре области — применил управляемые авиабомбы и ударные дроны. К счастью, обошлось без пострадавших", — сообщил Григоров.

В Белополье два российских ударных БпЛА попали в подстанцию. Часть города осталась без света и водоснабжения.

Харьковская область

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 4 населенных пункта Харьковской области. В результате российских обстрелов один человек погиб, 6 — пострадали.

Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что в городе Купянск погибла 82-летняя женщина, пострадали 35-летняя и 83-летняя женщины и 56-летний мужчина; в селе Старый Салтов пострадал 39-летний мужчина; в селе Коротич Песочинской громады пострадал 43-летний мужчина; в селе Подсреднее Великобурлукской громады пострадала 54-летняя женщина.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

БпЛА типа "Герань-2";

2 БпЛА типа "Молния";

1 fpv-дрон.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Так в Богодуховском районе, в селе Рясное, повреждено сельскохозяйственное предприятие, погибли животные, в Купянске поврежден многоквартирный дом.

Запорожская область

Запорожскую область россияне атаковали КАБами по общине в Запорожье: повреждены дома и коммуникации. Утром 25 августа была атакована Кушугумская община Запорожской области, по словам председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова: "предварительно КАБами".

"В результате обстрела повреждены дома, линии электропередач и газоснабжения", — рассказал Федоров.

Днепропетровская область

Россияне атаковали Днепропетровскую область с 24 августа. Российская армия несколько раз обстреляла Никополь, применяя FPV-дроны и артиллерию. Повреждена линия электропередач. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Россияне атаковали Днепропетровскую область Фото: ГСЧС

"По Покровской громаде Синельниковского района ночью агрессор попал беспилотниками. Загорелся дом, пожар ликвидировали. Побиты солнечные панели, дом, частное предприятие, авто", — рассказал Лысак.

Также россияне нанесли удар по пожарно-спасательному подразделению в поселке Покровское Никопольского района Днепропетровской области.

Последствия обстрелов поселка Покровское Фото: ГСЧС

В результате обстрела ранения получил начальник караула, также повреждено здание подразделения и пожарные автомобили.

Николаевская область

Николаевскую область россияне обстреливали артиллерией и атаковали дронами с 24 августа. Пострадала Куцурубская община. В результате чего в селе Дмитровка повреждены линии электросети, обесточены 113 бытовых абонентов.

"Ведутся работы по восстановлению. Пострадавших нет", — сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.

А в ночь на 24 августа ВС РФ атаковали Украину беспилотниками и баллистикой: зафиксированы попадания на десяти локациях.