Россия атаковала Украину "Шахедами" в День Независимости: что известно о последствиях
В ночь на 25 августа российские оккупанты запустили 104 ударные БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы из пяти регионов. Сбить удалось 76 штук. Отдельно командование сообщает о попадании в 15 локациях.
Атака по территории Украины началась с 19.00 24 августа. Противник запустил 104 Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, сообщают в Воздушных Силах ВС Украины, Фокус собрал все, что известно о последствиях атаки.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
"По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 28 БпЛА на 15 локациях, падение сбитых (обломки) на 4 локациях", — сообщили украинские военные.
Сумская область
Утром российские войска атаковали Сумы дронами. Председатель Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил, что одно из попаданий — по жилому дому.
"Выбиты окна. За помощью обратилось два человека — они получили осколочные ранения. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, затем их госпитализировали для дальнейшего обследования", — сообщил Кривошеенко и добавил, что другой удар пришелся по автозаправочной станции: никто не пострадал, пожар был ликвидирован.
Сумскую область россияне атаковали дронами с вечера 24 августа.
"Сумская громада подверглась массированной атаке ударными беспилотниками. Враг нанес, предварительно, 10 ударов по территории общины. К счастью, жертв нет", — сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров.
Все попадания зафиксированы — в Ковпаковском районе Сум, вне жилого сектора.
В результате атаки РФ обесточены населенные пункты Сумского района — без света осталась часть Белопольской и Ворожбянской громад. Ремонтные бригады начнут восстанавливать электроснабжение, когда это позволит ситуация с безопасностью.
"Враг снова бил по гражданской инфраструктуре области — применил управляемые авиабомбы и ударные дроны. К счастью, обошлось без пострадавших", — сообщил Григоров.
В Белополье два российских ударных БпЛА попали в подстанцию. Часть города осталась без света и водоснабжения.
Харьковская область
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 4 населенных пункта Харьковской области. В результате российских обстрелов один человек погиб, 6 — пострадали.
Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что в городе Купянск погибла 82-летняя женщина, пострадали 35-летняя и 83-летняя женщины и 56-летний мужчина; в селе Старый Салтов пострадал 39-летний мужчина; в селе Коротич Песочинской громады пострадал 43-летний мужчина; в селе Подсреднее Великобурлукской громады пострадала 54-летняя женщина.
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
- БпЛА типа "Герань-2";
- 2 БпЛА типа "Молния";
- 1 fpv-дрон.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Так в Богодуховском районе, в селе Рясное, повреждено сельскохозяйственное предприятие, погибли животные, в Купянске поврежден многоквартирный дом.
Запорожская область
Запорожскую область россияне атаковали КАБами по общине в Запорожье: повреждены дома и коммуникации. Утром 25 августа была атакована Кушугумская община Запорожской области, по словам председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова: "предварительно КАБами".
"В результате обстрела повреждены дома, линии электропередач и газоснабжения", — рассказал Федоров.
Днепропетровская область
Россияне атаковали Днепропетровскую область с 24 августа. Российская армия несколько раз обстреляла Никополь, применяя FPV-дроны и артиллерию. Повреждена линия электропередач. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
"По Покровской громаде Синельниковского района ночью агрессор попал беспилотниками. Загорелся дом, пожар ликвидировали. Побиты солнечные панели, дом, частное предприятие, авто", — рассказал Лысак.
Также россияне нанесли удар по пожарно-спасательному подразделению в поселке Покровское Никопольского района Днепропетровской области.
В результате обстрела ранения получил начальник караула, также повреждено здание подразделения и пожарные автомобили.
Николаевская область
Николаевскую область россияне обстреливали артиллерией и атаковали дронами с 24 августа. Пострадала Куцурубская община. В результате чего в селе Дмитровка повреждены линии электросети, обесточены 113 бытовых абонентов.
"Ведутся работы по восстановлению. Пострадавших нет", — сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.
Напомним, Фокус писал об атаке российских дронов по территории Украины в ночь на 25 августа. В Сумской области людей просят запасаться водой.
А в ночь на 24 августа ВС РФ атаковали Украину беспилотниками и баллистикой: зафиксированы попадания на десяти локациях.