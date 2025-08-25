Росія атакувала Україну "Шахедами" в День Незалежності: що відомо про наслідки

У ніч на 25 серпня російські окупанти запустили 104 ударні БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори з п'яти регіонів. Збити вдалось 76 штук. Окремо командування повідомляє про влучання у 15 локаціях.

Атака по території України почалась із 19:00 24 серпня. Противник запустив 104 Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, повідомляють у Повітряних Силах ЗС України, Фокус зібрав усе, що відомо про наслідки атаки.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 28 БпЛА на 15 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях", — повідомили українські військові.

Сумська область

Зранку російські війська атакували Суми дронами. Голова Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив, що одне із влучань — по житловому будинку.

Росіяни атакували Суми дронами Фото: Сумська міська рада Росіяни атакували Суми дронами Фото: Сумська міська рада

"Вибиті вікна. За допомогою звернулося двоє людей — вони отримали осколкові поранення. Постраждалим надали медичну допомогу на місці, потім їх госпіталізували для подальшого обстеження", — повідомив Кривошеєнко та додав, що інший удар прийшовся по автозаправній станції: ніхто не постраждав, пожежу було ліквідовано.

Сумську область росіяни атакували дронами із вечора 24 серпня.

"Сумська громада зазнала масованої атаки ударними безпілотниками. Ворог завдав, попередньо, 10 ударів по території громади. На щастя, жертв немає", — повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Усі влучання зафіксовані в Ковпаківському районі Сум, поза житловим сектором.

Внаслідок атаки РФ знеструмлено населені пункти Сумського району — без світла залишилася частина Білопільської та Ворожбянської громад. Ремонтні бригади розпочнуть відновлювати електропостачання, коли це дасть змогу безпекова ситуація.

Сумщину атакують із вечора 24 серпня Фото: Сумська обласна військова адміністрація

"Ворог знову бив по цивільній інфраструктурі області — застосував керовані авіабомби та ударні дрони. На щастя, обійшлося без постраждалих", — повідомив Григоров.

У Білопіллі два російські ударні БпЛА влучили у підстанцію. Частина міста залишилася без світла та водопостачання.

Харківська область

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області. Внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, 6 — постраждали.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що у місті Куп'янськ загинула 82-річна жінка, постраждали 35-річна і 83-річна жінки та 56-річний чоловік; у селі Старий Салтів постраждав 39-річний чоловік; у селі Коротич Пісочинської громади постраждав 43-річний чоловік; у селі Підсереднє Великобурлуцької громади постраждала 54-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

БпЛА типу "Герань-2";

2 БпЛА типу "Молнія";

1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. Так у Богодухівському районі, в селі Рясне, пошкоджено сільськогосподарське підприємство, загинули тварини, у Куп'янску пошкоджено багатоквартирний будинок.

Запорізька область

Зранку 25 серпня було атаковано Кушугумську громаду Запорізької області, за словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова: "попередньо КАБами".

"Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, лінії електропередач та газопостачання", — розповів Федоров.

Дніпропетровська область

Росіяни атакували Дніпропетровську область із 24 серпня. Російська армія кілька разів обстріляла Нікополь, застосовуючи FPV-дрони та артилерію. Пошкоджена лінія електропередач. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни атакували Дніпропетровщину Фото: ДСНС

"По Покровській громаді Синельниківського району вночі агресор поцілив безпілотниками. Зайнялася оселя, пожежу ліквідували. Побиті сонячні панелі, будинок, приватне підприємство, авто", — розповів Лисак.

Також росіяни завдали удару по пожежно-рятувальному підрозділу в селищі Покровське Нікопольського району на Дніпропетровщині.

Наслідки обстрілів селища Покровське Фото: ДСНС

Внаслідок обстрілу поранення отримав начальник караулу, також пошкоджено будівлю підрозділу та пожежні автомобілі.

Миколаївська область

Миколаївську область росіяни обстрілювали артилерією та атакували дронами з 24 серпня. Постраждала Куцурубська громада. Внаслідок чого в селі Дмитрівка пошкоджено лінії електромережі, знеструмлено 113 побутових абонентів.

"Ведуться роботи з відновлення. Постраждалих немає", — повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Нагадаємо, Фокус писав про атаку російських дронів по території України в ніч на 25 серпня. У Сумській області людей просять запасатися водою.

А у ніч на 24 серпня ЗС РФ атакували Україну безпілотниками та балістикою: зафіксовані влучання на десяти локаціях.