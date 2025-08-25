Военный союз с РФ бесполезен: Израиль получил от Москвы данные о силах ПВО Ирана

В Иране усомнились в необходимости военного союза с Россией, так как Израиль получал от Москвы данные о центрах противовоздушной обороны в Тегеране.

Россия во время 12-дневной войны Ирана и Израиля не только ничем не помогла своему союзнику, но и предоставляла Тегерану разведданные. Об этом сказал член Совета Ирана по определению политической целесообразности Сейед Мохаммад Садр в комментарии телеканалу Al-Arabiya.

"Россия предоставила Израилю информацию о центрах противовоздушной обороны в Иране", — проинформировал он.

В конце июня 2025 года Израиль совершил несколько нападений на иранские военные объекты, ликвидировал высокопоставленных руководителей армии и ученых-ядерщиков.

Союз двух стран бесполезен, так как российская сторона предпочла лишь словесную поддержку, а не помощь Ирану вооружением, добавил Садр.

Примечательно, что 17 января президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в Москве. Соглашение призвано было укрепить двусторонние отношения и сотрудничество в военной сфере.

Тем временем РФ продала Турции передовые системы ПВО С-400 несмотря на то, что эта страна — член НАТО. Однако Москва воздержалась от передачи этих систем Тегерану и затягивает вопрос с истребителями Су-35.

"Турция — это член НАТО, организация открыто выступает против России. Это совсем не про стратегическое партнерство, о котором мы так долго говорили", — сказал иранский чиновник

В свою очередь советник Верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти назвал президента России Владимира Путина "человеком с тысячью лиц".

Напомним, в Иране жаловались за малый ответ России на поставки "Шахедов". Российский ВПК взял технологию за основу и теперь массово производит эти БПЛА.

СМИ также выяснили, что в августе 2024 года делегация ученых из Ирана прибыла в РФ для изучения ядерных технологий. Специалисты хотели получить радиоактивные изотопы тритий, стронций-90 и никель-63.