Військовий союз із РФ марний: Ізраїль отримав від Москви дані про сили ППО Ірану

В Ірані засумнівалися в необхідності військового союзу з Росією, оскільки Ізраїль отримував від Москви дані про центри протиповітряної оборони в Тегерані.

Росія під час 12-денної війни Ірану та Ізраїлю не тільки нічим не допомогла своєму союзнику, а й надавала Тегерану розвіддані. Про це сказав член Ради Ірану з визначення політичної доцільності Сейєд Мохаммад Садр у коментарі телеканалу Al-Arabiya.

"Росія надала Ізраїлю інформацію про центри протиповітряної оборони в Ірані", — поінформував він.

Наприкінці червня 2025 року Ізраїль здійснив кілька нападів на іранські військові об'єкти, ліквідував високопоставлених керівників армії і вчених-ядерників.

Союз двох країн марний, оскільки російська сторона віддала перевагу лише словесній підтримці, а не допомозі Ірану озброєнням, додав Садр.

Примітно, що 17 січня президент Росії Володимир Путін і президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали Договір про всеосяжне стратегічне партнерство в Москві. Угода покликана була зміцнити двосторонні відносини і співпрацю у військовій сфері.

Тим часом РФ продала Туреччині передові системи ППО С-400 попри те, що ця країна — член НАТО. Однак Москва утрималася від передачі цих систем Тегерану і затягує питання з винищувачами Су-35.

"Туреччина — це член НАТО, організація відкрито виступає проти Росії. Це зовсім не про стратегічне партнерство, про яке ми так довго говорили", — сказав іранський чиновник

Зі свого боку радник Верховного лідера Ірану Алі Акбар Велаяті назвав президента Росії Володимира Путіна "людиною з тисячею облич".

Нагадаємо, в Ірані скаржилися за малу відповідь Росії на поставки "Шахедів". Російський ВПК взяв технологію за основу і тепер масово виробляє ці БПЛА.

ЗМІ також з'ясували, що в серпні 2024 року делегація вчених з Ірану прибула до РФ для вивчення ядерних технологій. Фахівці хотіли отримати радіоактивні ізотопи тритій, стронцій-90 і нікель-63.