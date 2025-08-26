Ким Чен Ын может отправить 100 тысяч военных в Украину, — СМИ

По информации СМИ, северокорейские солдаты заявляют о готовности присоединиться к войне на стороне России. Эксперты оценивают возможный контингент в более 100 тысяч человек.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может направить до 100 тысяч военнослужащих для участия в войне России против Украины. Об этом сообщает Daily Star.

По данным издания, в КНДР утверждают, что военные "выстраиваются в очередь", чтобы попасть на фронт. Ранее подразделения из Северной Кореи уже привлекались к операциям в Курской области, которые там назвали "успешными".

Южнокорейская разведка сообщила, что более 100 тысяч граждан КНДР готовы отправиться в Украину в любой момент. Прокремлевский военный эксперт Андрей Клинцевич отметил: "Нам нравятся эти цифры, они могут значительно ускорить многие процессы".

Другой военный аналитик, Тимур Сиртланов заявил, что войска КНДР пока могут действовать только на территории России. По его словам, в будущем их могут привлекать к охране границ в приграничных областях — Курской, Белгородской или Брянской.

Напомним, недавно Ким Чен Ын почтил память погибших военных, воевавших на стороне России. Также он встретился с семьями погибших солдат, утешал детей и военных, а после официальной части состоялся банкет в честь возвращения подразделения.

Украинская разведка пока не комментировала информацию о возможных планах КНДР отправить свои войска в Украину.

