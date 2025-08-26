Кім Чен Ин може відправити 100 тисяч військових до України, — ЗМІ

За інформацією ЗМІ, північнокорейські солдати заявляють про готовність приєднатися до війни на боці Росії. Експерти оцінюють можливий контингент у понад 100 тисяч осіб.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин може направити до 100 тисяч військовослужбовців для участі у війні Росії проти України. Про це повідомляє Daily Star.

За даними видання, у КНДР стверджують, що військові "шикуються в чергу", аби потрапити на фронт. Раніше підрозділи з Північної Кореї вже залучалися до операцій у Курській області, які там назвали "успішними".

Південнокорейська розвідка повідомила, що понад 100 тисяч громадян КНДР готові вирушити до України у будь-який момент. Прокремлівський військовий експерт Андрій Клинцевич зазначив: "Нам подобаються ці цифри, вони можуть значно пришвидшити багато процесів".

Інший військовий аналітик, Тимур Сиртланов заявив, що війська КНДР наразі можуть діяти лише на території Росії. За його словами, у майбутньому їх можуть залучати до охорони кордонів у прикордонних областях — Курській, Бєлгородській чи Брянській.

Нагадаємо, нещодавно Кім Чен Ин вшанував пам’ять загиблих військових, що воювали на боці Росії. Також він зустрівся з родинами загиблих солдатів, втішав дітей і військових, а після офіційної частини відбувся бенкет на честь повернення підрозділу.

Українська розвідка поки не коментувала інформацію про можливі плани КНДР відправити свої війська до України.

