Поддержка с воздуха и разведка: США обещают защитить миротворцев ЕС в Украине, – FT

Штаты согласились поддержать любую западную миссию, обеспечивающую безопасность в Украине после войны. Ранее у администрации Дональда Трампа были совершенно другие планы, говорят источники Financial Times.

Соединенные Штаты готовы предоставить разведданные и поддержку с воздуха для защиты будущих миротворцев. Об этом сообщили газете Financial Times европейские и украинские чиновники.

По словам собеседников издания, Вашингтон готов предоставить стратегические средства обеспечения, включая разведку, средства командования и управления, а также помощь в противовоздушной обороне.

Все указанные меры пойдут на обеспечение безопасности любой наземной миссии под руководством Европы, сообщили четыре источника FT, осведомленные о ходе переговоров.

"Коалиция желающих" под руководством Великобритании и Франции, обещает защитить послевоенную Украину от будущей российской агрессии. Но европейские чиновники в частном порядке объясняют, что любое развертывание войск в Украине может произойти только под защитой США.

Вашингтон поставляет Киеву ЗРК Patriot и ракеты к ним, а послевоенная поддержка будет включать еще американскую авиацию, логистику и наземные радары. Таким образом получится "бесполетная зона и воздушный щит" для Украины, заявили высокопоставленные лица.

Предложение США также зависит от обязательств столиц Евросоюза разместить десятки тысяч военных в Украине, предупредили чиновники.

Послевоенная поддержка Украины: взгляды команды Трампа меняются

Соглашение все еще могут отменить в Вашингтоне, но это уже является существенным сдвигом в позиции администрации американского лидера Дональда Трампа. Ранее Штаты исключали любое участие в защите Украины, обратили внимание обозреватели.

США по-прежнему выступают против размещения своих солдат в Украине. Некоторые представители администрации Трампа, включая главу Пентагона Пита Хегсета, все еще скептически относятся к участию в послевоенных гарантиях и опасаются втягивания в будущий конфликт.

Западные столицы составили примерный план, включающий демилитаризованную зону в Украине, патрулируемую миротворческими войсками третьих стран. Состав миссии согласуют как с Украиной, так и с Россией.

Силы сдерживания под руководством Европы также разместят в глубине Украины как третью линию обороны. Американские силы окажут им поддержку с тыла.

"Однако даже при потенциальной поддержке США общественность и политики многих европейских стран обеспокоены возможной отправкой войск в Украину", — заключили авторы материала.

Напомним, Организация тюркских государств или Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива могут взять под эгиду миссию, которая займется патрулированием линии фронта в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подсчитал, что Киеву нужно получить от ЕС ежемесячно минимум 1 млрд долларов на закупку американского вооружения.