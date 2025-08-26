Підтримка з повітря і розвідка: США обіцяють захистити миротворців ЄС в Україні, — FT

Штати погодилися підтримати будь-яку західну місію, що забезпечує безпеку в Україні після війни. Раніше в адміністрації Дональда Трампа були зовсім інші плани, кажуть джерела Financial Times.

Сполучені Штати готові надати розвіддані та підтримку з повітря для захисту майбутніх миротворців. Про це повідомили газеті Financial Times європейські та українські чиновники.

За словами співрозмовників видання, Вашингтон готовий надати стратегічні засоби забезпечення, включно з розвідкою, засобами командування та управління, а також допомогу в протиповітряній обороні.

Усі зазначені заходи підуть на забезпечення безпеки будь-якої наземної місії під керівництвом Європи, повідомили чотири джерела FT, обізнані про перебіг переговорів.

"Коаліція охочих" під керівництвом Великої Британії та Франції обіцяє захистити післявоєнну Україну від майбутньої російської агресії. Але європейські чиновники в приватному порядку пояснюють, що будь-яке розгортання військ в Україні може відбутися тільки під захистом США.

Вашингтон постачає Києву ЗРК Patriot і ракети до них, а післявоєнна підтримка включатиме ще американську авіацію, логістику і наземні радари. Таким чином вийде "безпольотна зона і повітряний щит" для України, заявили високопоставлені особи.

Пропозиція США також залежить від зобов'язань столиць Євросоюзу розмістити десятки тисяч військових в Україні, попередили чиновники.

Післявоєнна підтримка України: погляди команди Трампа змінюються

Угоду все ще можуть скасувати у Вашингтоні, але це вже є суттєвим зрушенням у позиції адміністрації американського лідера Дональда Трампа. Раніше Штати відкидали будь-яку участь у захисті України, звернули увагу оглядачі.

США, як і раніше, виступають проти розміщення своїх солдатів в Україні. Деякі представники адміністрації Трампа, включно з главою Пентагону Пітом Хегсетом, все ще скептично ставляться до участі в післявоєнних гарантіях і побоюються втягування в майбутній конфлікт.

Західні столиці склали приблизний план, що включає демілітаризовану зону в Україні, патрульовану миротворчими військами третіх країн. Склад місії узгодять як з Україною, так і з Росією.

Сили стримування під керівництвом Європи також розмістять у глибині України як третю лінію оборони. Американські сили нададуть їм підтримку з тилу.

"Однак навіть за потенційної підтримки США громадськість і політики багатьох європейських країн занепокоєні можливим відправленням військ в Україну", — підсумували автори матеріалу.

Нагадаємо, Організація тюркських держав або Рада співробітництва арабських держав Перської затоки можуть взяти під егіду місію, яка займеться патрулюванням лінії фронту в Україні.

Президент України Володимир Зеленський підрахував, що Києву потрібно отримати від ЄС щомісяця щонайменше 1 млрд доларів на закупівлю американського озброєння.