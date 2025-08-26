5 ключевых причин: The Hill о том, почему Путин не завершит войну в Украине

Российский президент Владимир Путин не стремится к настоящему миру с Украиной, ведь для него эта война стала личной миссией. Даже потенциальные мирные переговоры не принесут устойчивого результата, потому что Кремль заинтересован только в собственной победе.

Об этом в статье для издания The Hill написал профессор политологии Университета Ратгерса в Ньюарке (США) Александр Дж. Мотыль.

По словам Мотыля, существует как минимум пять причин, почему Путин никогда добровольно не прекратит агрессию.

Уничтожение Украины как государства — главная цель Путина

Путин убежден, что существование независимой Украины угрожает России. Он считает ликвидацию украинской идентичности и государственности вопросом выживания. Любой компромисс в такой логике для него неприемлем.

Политическое выживание Кремля зависит от войны

Российский лидер настолько отождествил себя с войной, что ее результат стал залогом его власти и даже жизни. Более миллиона убитых и раненых россиян и разрушенная экономика оставляют ему только один выход — продолжать наступление, чтобы избежать краха.

Страх перед солдатами, которые вернутся домой

После завершения войны сотни тысяч вооруженных и разочарованных военных вернутся в российские города и села. Это грозит взрывом преступности и даже свержением режима — сценарий, который Кремль хорошо знает из собственной истории.

Война кормит экономику и элиты

Военная экономика, созданная Путиным, обеспечивает доходы олигархам, чиновникам и силовым структурам. Переход к мирной модели будет означать потери и нестабильность, что ослабит его власть.

Иллюзия великой державы

Война позволяет России сохранять образ "мировой державы". Но после ее завершения станет очевидно, что страна превратилась в зависимый от Китая и Северной Кореи придаток. Потеря статуса будет еще одним ударом по позициям Путина.

Таким образом, по словам Мотыля, Путин никогда не выберет мир добровольно. Если международное сообщество стремится к реальному завершению войны, ключом к этому являются не "фальшивые переговоры", а устранение самой причины конфликта — российского режима.

