5 ключових причин: The Hill про те, чому Путін не завершить війну в Україні

Російський президент Володимир Путін не прагне справжнього миру з Україною, адже для нього ця війна стала особистою місією. Навіть потенційні мирні переговори не принесуть стійкого результату, бо Кремль зацікавлений лише у власній перемозі.

Про це у статті для видання The Hill написав професор політології Університету Ратґерса в Ньюарку (США) Олександр Дж. Мотиль.

За словами Мотиля, існує щонайменше п’ять причин, чому Путін ніколи добровільно не припинить агресію.

Знищення України як держави — головна мета Путіна

Путін переконаний, що існування незалежної України загрожує Росії. Він вважає ліквідацію української ідентичності та державності питанням виживання. Будь-який компроміс у такій логіці для нього неприйнятний.

Політичне виживання Кремля залежить від війни

Російський лідер настільки ототожнив себе з війною, що її результат став запорукою його влади та навіть життя. Понад мільйон вбитих і поранених росіян та зруйнована економіка залишають йому лише один вихід — продовжувати наступ, щоб уникнути краху.

Страх перед солдатами, які повернуться додому

Після завершення війни сотні тисяч озброєних та розчарованих військових повернуться в російські міста й села. Це загрожує вибухом злочинності та навіть поваленням режиму — сценарій, який Кремль добре знає з власної історії.

Війна годує економіку та еліти

Воєнна економіка, створена Путіним, забезпечує прибутки олігархам, чиновникам та силовим структурам. Перехід до мирної моделі означатиме втрати й нестабільність, що послабить його владу.

Ілюзія великої держави

Війна дозволяє Росії зберігати образ "світової потуги". Та після її завершення стане очевидно, що країна перетворилася на залежний від Китаю та Північної Кореї придаток. Втрата статусу буде ще одним ударом по позиціях Путіна.

Таким чином, за словами Мотиля, Путін ніколи не обере мир добровільно. Якщо міжнародна спільнота прагне реального завершення війни, ключем до цього є не "фальшиві переговори", а усунення самої причини конфлікту — російського режиму.

