Взрывы в Ростове: взорвали завод "Гранит", который работает на авиацию и ПВО ВС РФ, — росСМИ

Во время атаки дронов Сил обороны Украины на военные объекты Российской Федерации получил повреждения оружейный завод "Гранит", расположенный в центре Ростова-на-Дону. Чтобы добраться до цели, средства поражения либо пролетели над линией фронта и оккупированными территориями, либо двигались через Черное море.

Related video

В результате удара дронов по РФ на территории завода "Гранит" начался пожар, сообщило росСМИ Astra в Telegram-канале. Предприятие расположено в Первомайском районе в Чкаловском микрорайоне российского города. На территорию "Гранита" упал беспилотник, который атаковал стратегические объекты РФ в ночь на 26 августа, говорится в сообщении.

Информация о попадании беспилотника появилась в сети утром 27 августа, через 10 часов после ночной атаки дронов. РосСМИ пообщалось с неназванным источником, который рассказал о результатах налета. Выяснилось, что беспилотника упал на территории предприятия "Гранит" и в результате этого начался пожар и разбилось несколько стекол. Уверяют, что на место инцидента немедленно прибыли пожарные и потушили пламя.

РосСМИ уточнило, что пострадавших в результате пожара, вероятно, нет. Тем временем местные жители заявили, что территорию завода "Гранит" окружили спецслужбы, которые никого не пускали внутрь. Россияне заметили дым и слышали звуки взрывов в Осеннем парке, расположенном неподалеку от цехов.

Удары по РФ — детали событий в Ростове-на-Дону

В сети можно отыскать информацию о частной оборонной компании "Гранит" в Ростове-на-Дону. Предприятие выпускает оборудование для авиации и средств ПВО ВС РФ. Продукция — вакуумные лампы, вакуумные трубки и т.д. вакуумных ламп, трубок и других вакуумных приборов. Продукция завода используется в авиации и при производстве систем ПВО. Astra уточнило, что в 2024 году компания должна была получить 1,5 млрд руб. для модернизации, но обновление отложили из-за "значительной загруженности".

Удары по РФ — как выглядит завод "Гранит" в Ростове-на-Дону Фото: Google Maps Удары по РФ — корпус завода "Гранит" в Ростове-на-Дону Фото: Astra

На карте можно обозначить возможные точки взрывов в Ростове-на-Дону, установленные OSINTерами и с помощью открытых данных о расположении завода "Гранит". Видим, что средства поражения, которые направлялись к целям, должны были либо проскользнуть 250 км напрямик через оккупированные территории, либо лететь "в обход" через Черное море (1000 км).

Удары по РФ — координаты завода "Гранит" в Ростове-на-Дону Фото: Google Maps Удары по РФ — геолокация взрывов в Ростове-на-Дону 27 августа Фото: X (Twitter)

Отметим, Фокус писал об атаке дронов на РФ, которая состоялась в ночь с 26 на 27 августа. Россияне публиковали в сети видео со звуками полета дронов и взрывов в Ростове-на-Дону. При этом Минобороны РФ заверило, что сбило все беспилотники, якобы запущенные Украиной.

Напоминаем, 15 августа в сети опубликовали фото разрушений на заводе "Эластик" в РФ, на котором взорвался цех по производству пороха.