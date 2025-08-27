Вибухи у Ростові: підірвали завод "Гранит", який працює на авіацію та ППО ЗС РФ, — росЗМІ

Під час атаки дронів Сил оборони України на військові об'єкти Російської Федерації отримав пошкодження збройний завод "Гранит", розташований у центрі Ростова-на-Дону. Щоб дістатись до цілі, засоби ураження мали або пролетіти над лінією фронту та окупованими територіями, або рухатись через Чорне море.

Related video

Внаслідок удару дронів по РФ на території заводу "Гранит" почалась пожежа, повідомило росЗМІ Astra в Telegram-каналі. Підприємство розташоване у Первомайському районі у Чкаловському мікрорайоні російського міста. На його територію упав безпілотник, який атакував стратегічні об'єкти РФ в ніч на 26 серпня, ідеться у дописі.

Інформація про влучання безпілотника з'явилась у мережі зранку 27 серпня, через 10 годин після нічної атаки дронів. РосЗМІ поспілкувалось з неназваним джерелом, яке розповіло про результати нальоту. З'ясувалось, що безпілотника упав на території підприємства "Гранит" і в наслідок цього почалась пожежа та розбилось кілька шибок. Запевняють, що на місце інциденту негайно прибули пожежники й загасили полум'я.

РосЗМІ уточнило, що постраждалих внаслідок пожежі, ймовірно, немає. Тим часом місцеві жителі заявили, що територію заводу "Гранит" оточили спецслужби, які нікого не пускали всередину. Росіяни помітили дим та чули звуки вибухів у Осінньому парку, розташованому неподалік цехів.

Удари по РФ — деталі подій у Ростові-на-Дону

У мережі можна відшукати інформацію про приватну оборонну компанію "Гранит" у Ростові-на-Дону. Підприємство випускає устаткування для авіації та засобів ППО ЗС РФ. Продукція — вакуумні лампи, вакуумні трубки і т.д. вакуумних ламп, трубок та інших вакуумних приладів. Продукція заводу використовується в авіації та при виробництві систем ППО. Astra уточнило, що у 2024 році компанія мала отримати 1,5 млрд руб для модернізації, але оновлення відклали через "значну завантаженість".

Удари по РФ - як виглядає завод "Гранит" у Ростові-на-Дону Фото: Google Maps Удари по РФ - корпус заводу "Гранит" у Ростові-на-Дону Фото: Astra

На карті можна позначити можливі точки вибухів у Ростов-на-Дону, встановлені OSINTерами та за допомогою відкритих даних про розташування заводу "Гранит". Бачимо, що засоби ураження, які прямували до цілей, мали або прослизнути 250 км навпростець через окуповані території, або летіти "в обхід" через Чорне море (1000 км).

Удари по РФ - координати заводу "Гранит" у Ростові-на-Дону Фото: Google Maps Удари по РФ - геолокація вибухів у Ростові-на-Дону 27 серпня Фото: X (Twitter)

Зазначимо, Фокус писав про атаку дронів на РФ, яка відбулась в ніч з 26 на 27 серпня. Росіяни публікували у мережі відео зі звуками польоту дронів та вибухів у Ростові-на-Дону. При цьому Міноборони РФ запевнило, що збило усі безпілотники, начебто запущені Україною.

Нагадуємо, 15 серпня у мережі опублікували фото руйнувань на заводі "Еластик" у РФ, на якому вибухнув цех з виробництва пороху.