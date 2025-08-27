Rheinmetall запускает крупнейший оружейный завод в Европе: детали (фото)

27 августа компания Rheinmetall AG открывает крупнейший в Европе завод по производству боеприпасов. На нем, в том числе, будут делать и снаряды для Украины.

Related video

На открытии завода в Унтерлюссе под Ганновером на северо-западе Германии должны присутствовать генеральный директор Армин Паппергер, министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль, министр обороны Борис Писториус и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет Bloomberg.

Строительство предприятия стартовало в начале 2024 года в присутствии бывшего канцлера Германии Олафа Шольца. Открыть его планировали в конце весны или начале лета, однако сроки немного сместились.

Новый завод по производству боеприпасов начал опытную эксплуатацию во втором квартале 2025 года и будет производить до 350 000 патронов в год после выхода на полную мощность с 2027 года.

Ракета ATACMS на открытии нового артиллерийского завода компании Rheinmetall Фото: Getty

Он состоит из двух зданий. В одном из них будут производить 155-мм артиллерийские снаряды, а второе предназначено для погрузки, сборки и упаковки.

Общий объем инвестиций – около 500 миллионов евро ($581 миллион). На заводе будут работать свіше 500 человек.

С 2026 года Rheinmetall также планирует начать производство реактивной артиллерии.

Отметим, что завод по производству боеприпасов также планируется построить в Украине, где Rheinmetall управляет танкоремонтным центром. Однако в Однако в марте текущего года Паппергер сообщил о задержках в получении разрешений на строительство производственных мощностей.

По его словам, процесс получения необходимых документов из-за бюрократических барьеров затягивается дольше, чем ожидалось. В то же время в самой Германии новые оборонные предприятия возводятся гораздо быстрее благодаря снятию большинства административных ограничений, чего, по словам Паппергера, в Украине достичь пока не удалось.

Ранее мы писали, что Rheinmetall и Lockheed Martin локализуют производство ракет в ЕС.