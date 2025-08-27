Rheinmetall запускає найбільший збройовий завод у Європі: деталі (фото)

27 серпня компанія Rheinmetall AG відкриває найбільший у Європі завод з виробництва боєприпасів. На ньому, зокрема, робитимуть і снаряди для України.

Related video

На відкритті заводу в Унтерлюссе під Ганновером на північному заході Німеччини мають бути присутніми генеральний директор Армін Паппергер, міністр фінансів і віце-канцлер Німеччини Ларс Клінгбайль, міністр оборони Борис Пісторіус і генеральний секретар НАТО Марк Рютте, пише Bloomberg.

Будівництво підприємства стартувало на початку 2024 року в присутності колишнього канцлера Німеччини Олафа Шольца. Відкрити його планували наприкінці весни або на початку літа, проте терміни трохи змістилися.

Новий завод з виробництва боєприпасів розпочав дослідну експлуатацію в другому кварталі 2025 року і вироблятиме до 350 000 патронів на рік після виходу на повну потужність з 2027 року.

Ракета ATACMS на відкритті нового артилерійського заводу компанії Rheinmetall Фото: Getty

Він складається з двох будівель. В одній з них вироблятимуть 155-мм артилерійські снаряди, а друга призначена для навантаження, складання та пакування.

Загальний обсяг інвестицій — близько 500 мільйонів євро ($581 мільйон). На заводі працюватимуть понад 500 осіб.

З 2026 року Rheinmetall також планує почати виробництво реактивної артилерії.

Зазначимо, що завод із виробництва боєприпасів також планують побудувати в Україні, де Rheinmetall управляє танкоремонтним центром. Однак у березні поточного року Паппергер повідомив про затримки в отриманні дозволів на будівництво виробничих потужностей.

За його словами, процес отримання необхідних документів через бюрократичні бар'єри затягується довше, ніж очікувалося. Водночас у самій Німеччині нові оборонні підприємства зводяться набагато швидше завдяки зняттю більшості адміністративних обмежень, чого, за словами Паппергера, в Україні досягти поки що не вдалося.

Раніше ми писали, що Rheinmetall і Lockheed Martin локалізують виробництво ракет у ЄС.