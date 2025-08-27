Операция "Быстро и нагло": в ДШВ раскрыли судьбу диверсантов в Покровске

Представитель седьмого корпуса десантно-штурмовых войск Сергей Лефтер рассказал, что россияне готовили план наступления, на который делали большие ставки. Сначала в город должны были просочиться ДРГ, а уже за ними — накопленная 100-тысячная группировка.

Related video

"В городе действовали ДРГ, на подходах к городу действовали малые пехотные группы, но нашим военным удалось нейтрализовать эту угрозу", — сообщил офицер в эфире телемарафона, как передали в издании "Восточный Вариант" 27 августа.

По его словам, российское командование имело большие надежды относительно эффективности диверсионно-разведывательных и малых пехотных групп.

"Потому что не секрет, что вокруг Покровской агломерации накапливаются войска и накапливались войска. И по последним данным, их около ста тысяч", — отметил военный.

Однако даже несмотря на большие ставки командования вражеский план провалился.

"Есть такая версия, что после определенных действий ДРГ должен был наступить час "ч", и эта большая группировка российская хотела зайти быстро и нагло в, в город. Но им это не удалось, потому что в первой половине августа, как я уже говорил, нашим войскам удалось нейтрализовать эту угрозу", — рассказал Лефтер.

Он сообщил, что теперь, скорее всего, российские оккупанты вернулись к предыдущей тактике.

"Они снова пытаются со всех сторон пробовать штурмовать малыми пехотными группами город, приближаться, находить какие-то определенные слабые места и просачиваться по одному, по два человека, — пояснил офицер.

Он добавил, что сейчас вражеских военнослужащих или диверсантов ни в Покровске, ни в Миргороде нет.

Напомним, 55-я отдельная механизированная бригада ВСУ показала, как один выстрел из танка Leopard едва не снес целый подъезд, где прятались российские оккупанты. Российские диверсанты засели в многоэтажке в Покровске, но выбивать пехоту изнутри было очень рискованно.

24 августа президент Владимир Зеленский анонсировал "хорошие сюрпризы" для россиян на фронте. Впоследствии главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил об освобождении трех населенных пунктов в Донецкой области.