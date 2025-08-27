Операція "Швидко і нахабно": у ДШВ розкрили долю диверсантів у Покровську

Речник сьомого корпусу десантно-штурмових військ Сергій Лефтер розповів, що росіяни готували план наступу, на який робили великі ставки. Спочатку в місто мали просочитися ДРГ, а вже за ними — накопичене 100-тисячне угруповання.

"У місті діяли ДРГ, на підходах до міста діяли малі піхотні групи, але нашим військовим вдалося нейтралізувати цю загрозу", — повідомив офіцер в ефірі телемарафону, як передали у виданні "Східний Варіант" 27 серпня.

З його слів, російське командування мало великі сподівання щодо ефективності диверсійно-розвідувальних і малих піхотних груп.

"Тому що не секрет, що навколо Покровської агломерації накопичуються війська і накопичувалися війська. І за останніми даними, їх близько ста тисяч", — зазначив військовий.

Однак навіть попри великі ставки командування ворожий план провалився.

"Є така версія, що після певних дій ДРГ мав настати час "ч", і це велике угрупування російське хотіло зайти швидко і нахабно у, у місто. Але їм це не вдалося, тому що в першій половині серпня, як я вже казав, нашим військам вдалося нейтралізувати цю загрозу", — розповів Лефтер.

Він повідомив, що тепер, найімовірніше, російські окупанти повернулись до попередньої тактики.

"Вони знову намагаються з усіх боків пробувати штурмувати малими піхотними групами місто, наближатися, знаходити якісь певні слабкі місця і просочуватися по одній, по дві особи, — пояснив офіцер.

Він додав, що наразі ворожих військовослужбовців або диверсантів ані в Покровську, ані в Миргороді немає.

Нагадаємо, 55-та окрема механізована бригада ЗСУ показала, як один постріл з танку Leopard ледь не зніс цілий під’їзд, де ховались російські окупанти. Російські диверсанти засіли у багатоповерхівці в Покровську, але вибивати піхоту зсередини було дуже ризиковано.

24 серпня президент Володимир Зеленський анонсував "хороші сюрпризи" для росіян на фронті. Згодом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про звільнення трьох населених пунктів на Донеччині.