Новое направление атак РФ: эксперт рассказал, какие объекты стали приоритетными для врага

За последние две недели российские войска изменили подход к ведению боев в Украине, сосредоточив удары на гражданской инфраструктуре и прифронтовых населенных пунктах. Основное внимание врага сейчас сконцентрировано на приграничных территориях, хотя угроза обстрелов городов в глубине страны сохраняется.

Как сообщил военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко в эфире "24 Канала", активность России проявляется в двух направлениях. Первый — удары по объектам гражданской инфраструктуры, в частности нефтегазовой отрасли, где врагу удается достигать определенных результатов. Второй — атаки на приграничные и прифронтовые территории, где противник также выискивает позиции украинских военных и концентрирует свое внимание.

И все же несмотря на изменение тактики, Россия все еще способна наносить удары баллистическими ракетами по городам в глубине страны. При этом украинские силы обороны активно работают над выявлением и уничтожением вражеских дронов и других средств поражения, готовых к применению. Военный также предупредил, что накопленные запасы врага могут позволить ему снова изменить цели атак в будущем.

Кроме этого, во время разговора с журналисткой Александр Мусиенко отметил, что важной частью украинской стратегии являются удары по объектам военно-промышленного комплекса России, и это ограничивает способность врага обеспечивать войска на фронте и создает пробелы в его планах. Атаки на нефтепроводы, в частности взрыв на Рязанско-Московском нефтепроводе, уже вызвали перебои с топливом и рост оптовых цен в нескольких регионах РФ, включая Приморский край, Курильские острова и оккупированный Крым.

Это также влияет на финансирование российского ВПК: из-за уменьшения доходов от экспорта нефти Кремль сокращает расходы на социальные программы, поддержку бизнеса и другие сферы бюджета, перераспределяя ресурсы на войну против Украины.

По словам эксперта, украинские силы обороны продолжают выявлять и уничтожать вражеские дроны, а удары по временно оккупированным территориям с применением ракет, включая Storm Shadow и Skalp, возобновятся по мере поступления новых партий вооружения. Сейчас приграничные общины почти постоянно подвергаются атакам дронов-камикадзе, тогда как удары по городам в глубине страны временно уменьшились.

Также Фокус писал, что, по данным начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, ночная комбинированная атака России на Украину 28 августа стала одной из самых масштабных. Враг выпустил 629 воздушных целей, включая крылатые и баллистические ракеты и скоростные дроны. Во время удара два крылатых снаряда попали непосредственно в жилой дом.

Напомним, что немецкие Вооруженные силы предупредили об угрозе от полетов дронов возле военных баз. Часть беспилотников изготовлена в Иране и могла запускаться с кораблей в Балтийском море. Сообщается, что Россия применяет эти БпЛА для слежения за маршрутами поставок оружия через восточную Германию, чтобы потенциально осложнить поддержку Украины и провести диверсии.