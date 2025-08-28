Новий напрям атак РФ: експерт розповів, які об'єкти стали пріоритетними для ворога

За останні два тижні російські війська змінили підхід до ведення боїв в Україні, зосередивши удари на цивільній інфраструктурі та прифронтових населених пунктах. Основна увага ворога зараз сконцентрована на прикордонних територіях, хоча загроза обстрілів міст в глибині країни зберігається.

Як повідомив військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі "24 Каналу", активність Росії проявляється у двох напрямках. Перший – удари по об’єктах цивільної інфраструктури, зокрема нафтогазовій галузі, де ворогу вдається досягати певних результатів. Другий – атаки на прикордонні та прифронтові території, де противник також вишукує позиції українських військових і концентрує свою увагу.

Олександр Мусієнко пояснив, як Росія змінила тактику ударів

Та все ж попри зміну тактики, Росія все ще здатна завдавати ударів балістичними ракетами по містах у глибині країни. При цьому українські сили оборони активно працюють над виявленням і знищенням ворожих дронів та інших засобів ураження, готових до застосування. Військовий також попередив, що накопичені запаси ворога можуть дозволити йому знову змінити цілі атак у майбутньому.

Окрім цього, під час розмови із журналісткою Олександр Мусієнко зазначив, що важливою частиною української стратегії є удари по об’єктах військово-промислового комплексу Росії, і це обмежує здатність ворога забезпечувати війська на фронті та створює прогалини в його планах. Атаки на нафтопроводи, зокрема вибух на Рязансько-Московському нафтопроводі, вже спричинили перебої з паливом і зростання оптових цін у кількох регіонах РФ, включно з Приморським краєм, Курильськими островами та окупованим Кримом.

Це також впливає на фінансування російського ВПК: через зменшення доходів від експорту нафти Кремль скорочує видатки на соціальні програми, підтримку бізнесу та інші сфери бюджету, перерозподіляючи ресурси на війну проти України.

За словами експерта, українські сили оборони продовжують виявляти та знищувати ворожі дрони, а удари по тимчасово окупованих територіях із застосуванням ракет, включно із Storm Shadow та Skalp, відновляться у міру надходження нових партій озброєння. Наразі прикордонні громади майже постійно піддаються атакам дронів-камікадзе, тоді як удари по містах у глибині країни тимчасово зменшилися.

Також Фокус писав, що, за даними начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, нічна комбінована атака Росії на Україну 28 серпня стала однією з найбільш масштабних. Ворог випустив 629 повітряних цілей, включно з крилатими та балістичними ракетами та швидкісними дронами. Під час удару два крилаті снаряди влучили безпосередньо у житловий будинок.

Нагадаємо, що німецькі Збройні сили попередили про загрозу від польотів дронів біля військових баз. Частина безпілотників виготовлена в Ірані та могла запускатися з кораблів у Балтійському морі. Повідомляється, що Росія застосовує ці БпЛА для стеження за маршрутами постачання зброї через східну Німеччину, щоб потенційно ускладнити підтримку України та провести диверсії.