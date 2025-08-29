Ситуация под Покровском стремительно обостряется: какие пункты под угрозой, — "Мучной" (карты)

Боец Сил обороны "Мучной" сообщил, что российские оккупанты давят одновременно на нескольких направлениях, добиваясь прорыва и выхода на Покровск. Контроль над одним населенным пунктом на пути врага ВСУ потеряли, под угрозой еще один.

"Ситуация стремительно начала снова обостряться", — подчеркнул военный, комментируя бои на Покровском направлении в своем Telegram-канале 29 августа.

Он сообщил, что украинским подразделениям не удалось удержать поселок Леонтовичи (до переименования — Первое Мая).

"Из-за массированного натиска вражеской пехоты, постоянной работы FPV-дронов и артиллерии каждый дом буквально оказался под ударами. Держать населенный пункт стало невозможно, поэтому наши бойцы отошли на подготовленные рубежи ближе к пригороду", — пояснил "Мучной".

Населенные пункты, о которых идет речь, на карте боевых действий Фото: Muchnoy Jugend / Telegram

Кроме того, по его словам, ВС РФ активизировались восточнее, со стороны террикона. Там оккупанты обустраивают позиции и пытаются постепенно выйти к окраинам Лазурного микрорайона в Покровске. Военнослужащий проинформировал о "ползучем продвижении", цель которого — "пробить выход на город".

Село Роза контролируют Силы обороны, но "Мучной" предупредил о "значительных рисках" для него. Он подчеркнул, что если врагу удается повторить сценарий как в Леонтовичах, может начаться прорыв и на этом отрезке.

В то же время захватчики пытаются окончательно закрепиться в поселке Удачное. По оценке военного, этот пункт может стать для них "килл-зоной". Как объясняли в "Милитарном", kill zone — это место, где сосредотачивается огонь из засады. Если ВС РФ проведут наращивание сил, боевые действия могут перейти в район шахты на севере. По словам воина, эта шахта уже рассматривается как ключевая точка для дальнейших боев.

Ситуация на Покровском направлении: что говорит командование

В утреннем отчете Генерального штаба ВСУ от 29 августа говорится, что за сутки на Покровском направлении остановили 37 штурмов. Бои с российскими войсками шли в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоэкономичное, Родинское, Лисовка, Сухой Яр, Даченское, Зверево, Удачное, Ореховое и Новоукраинка.

Инфографика о ситуации на Покровском направлении от Генштаба Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Напомним, представитель седьмого корпуса десантно-штурмовых войск Сергей Лефтер рассказал о судьбе российских диверсантов, которые просачивались в Покровск. По его словам, командование ВС РФ планировало быстрое и наглое наступление, сделав ставку на ДРГ.

28 августа руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко предупредил, что российские оккупанты готовят в Донецкой области катастрофу вроде той, которую устроили в Новой Каховке. По его словам, захватчики хотят "перебросить" Павлопольское водохранилище и фактически "убить" реку Кальмиус.